Novosti Online/ V. K. | 28. februar 2020. 13:20 |

MITROPOLIT crnogorsko-primorski Amfilohije uveren je da ima još nade da se pitanje spornog Zakona o slobodi veroispovesti rešava dijalogom, navodeći da Crkva o tom spornom pravnom aktu razgovara sa Evropom i Amerikom.

-I oni se čude i traže da se to pitanje rešava dijalogom. Zabrinjava me to što je Vlada Crne Gore povukla zakon za majke, a nisu smeli, mada to znači da mogu da povuku zakone. A Zakon o slobodi veroispovesti ne žele, već ga se drže kao "pijan plota", kazao je na konferenciji za novinare mitropolit Amfilohije, izražavajući čuđenje kako Vlada nije sazvala ekspertske komisije i timove, dok njihovi predstavnici izjavljuju da neće povući zakon.

-Imam još nade. Vreme je da se nasilje prekine i da budemo demokratska zemlja, a ne demonokratska, poručio je vladika Amfilohije.

Konferenciji je prisustvovao i mitropolit kijevski i sve Ukrajine Onufrije, koji je rekao da se događaji u crkvenom životu u Crnoj Gori i Ukrajini nalaze u centru zbivanja čitavog pravoslavnog sveta.

-Veoma jasno shvatamo situaciju u kojoj se nalazi vaša sveta Crkva, zato što je nešto slično već preživela i u određenom stepenu nastavlja da preživljava I naša Crkva. Više od trideset godina je prošlo od kad je pao komunistički režim. Još pre nego što je postala nezavisna Ukrajina, u njoj se pojavio raskol. Taj raskol je uz pomoć pojedinih predstavnika državnih vlasti I političara nastavio da živi I do današnjeg dana. Na žalost, taj raskol je danas izašao van granica Ukrajine i preti da podeli čitavo pravoslavlje. Ukrajinski raskolnici, koji su bez pokajanja bili primljeni u crkveno opštenje od strane Patrijarha konstantinopoljskog njegovom jednostranom odlukom, nemaju apostolsko prejmstvo. I ta činjenica ne samo što čini nemogućim evharistijsko opštenje sa njima, već oskvrnjava i crkvu Hristovu, kazao je mitropolit kijevski, izražavajući blagodarnost Srpskoj pravoslavnoj crkvi za kanonsku i svetootačku poziciju koju je zauzela nepriznavanjem raskola u Ukrajini.

Mitropolit Onufrije rekao je da je zadivljen masovnošću litija u Crnoj Gori.

-Prijatno sam zadivljen kako štitite veru, vašim jedinstvom I vaskrsenjem pravoslavne vere u Crnoj Gori. Za nas, pravoslavne Ukrajince vaš primer je veoma ohrabrujući i nadahnjujući. Ovde smo sa vama ne samo da podelimo radost praznika Svetog Simeona Mirotočivog nego da još jednom potvrdimo istinitost biblijskih reči: “Kad brat bratu pomaže, on ostaje tvrd kao grad”, poručio je mitropolit kijevski Onufrije.