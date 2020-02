Novosti Online/M.S./V.K./M.D./B.D./V.V. | 27. februar 2020. 17:16 > 21:33 |

Sabrali smo se oko ove svetinje da budemo na braniku Crkve. Da branimo ne samo crkvu već i ljudsko dostojanstvo, branimo versko dostojanstvo. Branimo pravni poredak u ovoj našoj državi, a kada branimo pravni poredak ona branimo i državu. Mi se sabiramo da branimo naše svetinje i da branimo našu Crnu Goru.Jeromonah Ilarion predvodio molitveni i krstonosni vhod Vasojevića.Svenarodna litija vernog naroda, predvođena jeromonahom Ilarionom igumanom manastira Draganac, sa KiM, i večeras je, na miran i dostojanstven način, iskazala svoje neslaganje sa diskriminatorskim i neustavnim zakonom o slobodi veroispovesti, kao i svoju odlučnost u odbrani vere pravoslavne, svoje majke Crkve i njenih Svetinja.Sabrane u veličanstvenom krsnom vhodu, kojih je bilo oko 20-ak hiljada, nakon odsluženog molebna, blagoslovio je jeromonah Evstatije sabrat manastira Đurđevi Stupovi koji je rekao da smo se i večeras sabrali da stanemo na braniku Crkve.Potom je okupljenima blagoslov manastira Draganac i stradalne Eparhije raško-prizrenske prenio arhimandrit Ilarion koji je, između ostalog kazao da je naša pobeda, na neki način, već izvojevana.,,Ovo vaše brojno prisustvo, ovo dostojanstvo i lepota Crkve Božije već je pobeda. Molim vas da istrajete u odbrani svetinja na ovakav način, sa dostojanstvom, molitvom, ljubavlju i pozivom ljudima da se promene i pokaju. Ove Svetinje pozivaju sve ljude dobre volje da nam se priključe jer je ova pobeda dobra za sve. Kako je Crkva gradila državu Crnu Goru, tako Crkva Božija hrani naš narod onim Oltarom sa kojeg crpimo životvorne sile koje blagosiljaju naš narod. Sa tog Oltara izliva se preobilno čak i van granica Crkve blagodat Božija. Zato svedočite ono što je svedočio i sam Gospod Isus Hristos, praštajte i pokajte se. Svi treba da se ispravljamo, da budemo bolji i spremni da svakoga brata, koji se iskreno kaje za svoje promašaje, primimo ne bi li ova litija bila sve veća a konačna pobeda izvojevana“, kazao je otac Ilarion.Na hiljade Nikšićana učestvuje u još jednoj veličanstvenoj litiji. U gradu čiji je duhovni zaštitnik i pokrovitelj Sveti Vasilije Ostroški izašlo je staro i mlado, zdravo i bolesno, deca u roditeljskom naručju. Svi skupa iskazuju svoj odnos prema bezakonom Zakonu o slobodi veroispovesti. - Ne damo svetinje, odjekuje gradskim trgom. Ni hladnoća nije sprečilo verni narod da budu deo krsnog hoda sa svećama i ikonama u rukama.

Iz srca Vasojevića večeras je verni narod poslao poruku – Ne damo svetinje! Ovo je tradicionalni slogan Vasojevića, koji su se okupili u Andrijevici na molitvenoj šetnji, kojom dostojanstveno protestuju protiv na skandalozan način usvojenog Zakona o slobodi veroispovesti, koji po mišljenju SPC u Crnoj Gori i vernika, opasno preti jedinoj kanosnski priznatoj pravoslavnoj crkvi u državi, njenim svetinjama i veri provoslavnoj. Uprkos izuzetno haldnom vremenu, na protestu je bilo oko 2.000 građana i vernika...





HERCEG NOVI: SVEŠTENI HOD JE ZALOG ZA VEČNOST



Nakon litije koja je i večeras poput snažne reke vijugala hercegnovskom Njegoševom ulicom, od hrama Svetog Spasa na Toploj do crkve Svetog Arhanđela Mihaila u Starom gradu, okupljenima se obratio otac Radomir Nikčević. Komentarisao je opaske kako je šetnja dobra za zdravlje i objasnio da je krsni hod svakako dobar za duhovno zdravlje a za razliku od komunističke maksime „u zdravom telu zdrav duh" kod nas zdrav duh nosi zdravo telo.



Za dešavanja u Crnoj Gori i sve mnogoljudnije litije rekao je da su čudo nebjašnjivo za ljude koji nemaju duhovnosti ali čudo kome se divi svet pa i Amerika.



- Pitali su nas da li neko sa strane utiče na naša okupljanja, kazali smo im da mi kao jedna prava, izvorna, hrišćanska, srpska, crnogorska porodica, želimo da problem koji imamo i koji nije mali, rešimo u okviru svoje zajednice. Organizovanjem našeg molitvenog protesta hoćemo da urazumimo nerazumnika na vrhu crnogorske države da odustane od svoga nauma koji nije razuman, racionalan, koji nije utemeljen ni u kakvoj ljudskoj logici. A ključ nije u Vašingtonu, nije u Briselu, nije u Podgorici, ključ je u našim rukama, poručio je otac Nikčević i dodao "što se više okupljamo, što se više Bogu molimo, demonska sila sve manje ima uticaja i sigurni smo da će ovaj zakon biti povučen".



Ispričao je potom da u Americi postoji crkva Sv. Save u Džeksonu, koju je gradio Sevastijan Dabović iz Sasovića.



-Da je tu crkvu gradio u Sasovićima, s obzirom na to da je gradio pre 1918. godine, nakaradnim zakonom ona bi pripala crnogorskoj državi. To su paradoksi sa kojima živimo, da ne ponavljamo da Boka u to vreme, pre i posle 1918. nije pripadala Crnoj Gori. Zato mi ozbiljno kažemo ljudima koji vode ovu državu, da ovaj zakon neće proći. Ali da ovaj zakon ne prođe, mi Bokelji i mi koji želimo dobro svom narodu i koji hoćemo da odbranimo svoje svetinje, mi ćemo tražiti autonomiju kulturnu u okviru Crne Gore, rekao je otac Nikčević. U svetinje je ubrojao i ćirilicu i sve ono što baštini vera pravoslavna, naš narod, sve što je izgradilo naš identitet.



Đakon Ivan Crnogorčević koji je govorio u nastavku apostrofirao je radost kao osećanje koje donose litije i uporedio je sa radošću koju su osetila tri mudraca koji su došli da se poklone Bogomladencu Hristu i apostoli kada su videli vaskrslog Gospoda.



-Najveće čudo koje Bog projavljuje kroz sveštene litije je to da se narod izmiruje, ujedinjuje, pobožuje, isceljuje se od rana bratoubilčkog rata, rana koje krvare i u naše vreme! Ovaj svešteni hod je zalog za večnost. Ovim se litijama izdiže zlatni oreol ne samo iznad Crne Gore, već se širi i na ostale krajeve gde god se sabira narod oko imena i hramova božijih da nam pruže podršku.



- Za protivnike litija one predstavljaju mučenje...Traže način da ih zaustave, traže kompromis, trude se na milon načina ne bi li nas sprečili u našem svetom naumu. To je samo dokaz koliko je zla danas prisutno u onima koji žele crkvu Hristovu da potčine privremenim ovozemaljskim interesima. Mi im jasno i glasno kažemo da nećemo stati. Mi ne smemo stati i odustati jer danas zemaljska Crna Gora brani nebesku Crnu Goru! Ako mi zaboravimo Ostrog, Cetinjski manastir, Savinu, ko će našem pokoljenju kazati kuda idemo, šta smo i ko smo, poručio je đakon Crnogorčević.



U programu koji je usledio nakon beseda učestvovali su Danica Crnogorčević, Aleksandra Miljanić i Vuk Grgurević. Molebnoj litiji je prisustvovao i naš poznati pjevač Vlado Georgiev.



Sa vernim narodom bili su i čelnici Opštine, predsednik Stevan Katić i potpredsednici Danijela Đurović i Miloš Konjević.



UPRKOS KIŠI PIVLjANI MASOVNO IZAŠLI NA JOŠ JEDAN PROTEST



Ponovo litija pored prelepog Pivskog jezera. Uprkos kiši, Pivljani su masovno izašli na još jedan mirni protest u litiji ulicama grada. Mironosni hod ih je ponovo doveo do čuvene zadužbine Sokolvića, Pivskog manastira gde je služen moleban, za spas Crkve, njenih svetinja i vernog naroda.



PLjEVLjACI ODLUČNI U ODBRANI SVETINjA



PLjEVLjA - Sa visoko podignutim ikonama, sa porukama mira i ljubavi, ali i odlučnosti da se odbrane svetinje i večeras je, nakon odsluženog Molebana, krenula litija ulicama Pljevalja, koju je predvodio vladika Atanasije.

Blagoslovom vladike Atanasija, moleban Presvetoj Bogorodici u Crkvi Svete Petke u Pljevljima, služio je arhimandrit Teoktist (Knežević), iguman manastira Sopoćani. On se u centru grada obratio prisutnim građanima.

- Kad pogledamo naše dve eparhije mi gledamo Nemanjiće, mi pre svega vidimo Svetog Savu i Svetog Simeona Mirotočivog čiji smo juče dan i proslavili.



Ali vidimo njihove svetinje, vidimo Mileševu, Dečane, Sopoćane, Kumanicu, Davidovicu, Gračanicu i pljevasku Svetu Trojicu.Naši predci su ostavili ove svetinje nama u slavu Božiju i za buduća naša pokloenja. Gospod naš Isus Hristos u Svetom Jevanđelju kaže gde su dvoje i toje u moje ime tu sam i ja sa njima. Evo gledamo u Crnoj Gori ovu božansku silu u ovim veličanstvenim beskonačnim litijama i ovim svetim molebanima. Gledamo ljude kako se dostojanstveno i na miran način mole Bogu za svoje svetinje. Draga braćo i sestre svi mi danas ovde znamo zašto smo ovde, zašto se molimo Bogu, zašto prinosimo naše molitve i zašto se molimo za održanje i za naše svetinje. Mi jednostavno poruičujemo mi ne možemo bez našigh svetinja kao što i naše svetinje ne mogu bez nas-kazao je arhimandrit Teoktist iguman manastira Sopoćani.

Nakon povratka pred crkvu Svete Petke odrtžan je prigodan kulturno-umetnički program.



Iz Pljevaske crkvene opštine rečeno je da svi koji žele da u subotu učestvuju u Svetoj Liturgiji u Hramu Hristovog Vaskrsenja i Svetosimeonovskoj litiji u Podgorici mogu se prijaviti u Crkvi Svete Petke i u Hramu Svetog velikomučenika Georgija na Gukama!



Polazak autobusa iz Pljevalja je ispred Crkve Svete Petke u 5:30 časova!



ŽABLjAK NE ZAOSTAJE ZA VEĆIM GRADOVIMA: PONOSNI GORŠTACI NE DAJU SVETINjE



Pao je još jedan sneg, ali, ne staju litije ulicama Žabljaka. Ponositi gorštaci uorkos vremenskim nedaćama ne daju svetinje. Mladi i odrasli, zdravi i bolesni, svi su u mirnom vhodu na dostojanstven način iskazali nemirenje sa novodonešenim Zakonom o slobodi veroispovesti, koji s ei ovde smatra zakonom portiv SPC, njenih svetitelja i pravoslavnih vernika, koji kao i ceo pravoslavni svet priznaju ovu crkvu i podržavaju boru za očuvanje njenih svetinja.







Veliku litiju od hrama Hristovog Roždestva do centra grada predvodio je vladika Joanikije, koji je kazao da ova vlast udara na našu veru, pretke i na našu budućnost.





BAR – U četvrak veče navršila su se dva meseca od kada su u crnogorskim gradovima počele da se organizuju litije u znak protesta zbog spornog Zakona o slobodi veroispovesti koji je usvojen tokom noći između 26. i 27. decembra.Litiju ulicama Bara u četvrtak veče predvodio je protojerej Predrag Šćepanović, podgorički paroh.- Sveti vladika Nikolaj je rekao - Ako hoćeš da popraviš državu, počni od sebe. Evo mi smo počeli ove svenarodne litije, da popravljamo sebe . Nalazimo se pred vratima velikog posta da zagrlimo jedni druge, da se nikada ne ponovi to da se duša na pamuk čupa, a hled u bratsku krv umače, nego da živimo zajedno u slozi sa svim razlikama kakve nas je Bog stvorio. Da kažem svima vama koji ste učesnici svečanih litija da je vaša vera, vaše dostojanstvo zadivila čitav, ne samo pravoslavni, nego i Hrišćanski svet, da je mala Crna Gora odasvud stešnjena i kad joj je tesno odasvuda postala Luča i svetionik svetog pravoslavlja, kazao je u Baru nakon litije protojerej Predrag Šćepanović paroh podgorički.U litijama je, dva meseca, nezapamćen broj ljudi koji mirno i dostojanstveno, molitveno šalju poruke “Ne damo svetinje”.Pre litije u Sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira održan je molebanPrema procenama organizatora u litiji je u četvrtak veče bilo oko 10 hiljada građana, a prema policijskim procenama 2 300.Bjelopoljci i večeras masovnim izlaskom su još jednom pokazali da nikada neće prihvati Zakon o slobodi veroispovesti. U ovom gradu na obali Lima na litijama učestvuje više od 15.000 stanovnika.Veliki broj verog naroda i večeras u Mojkovcu prskosno i sa verom u Boga brani svetinje.