ZAHAROVA O IZJAVI KAJE KALAS: To shvatamo kao odbijanje EU da prizna Kosovo

PORTPAROLKA ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je, komentarišući podršku visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas suverenitetu Danske, da Rusija njenu izjavu o Grenlandu smatra odbijanjem EU da prizna nezavisnost tzv. Kosova.

Foto: Profimedia

Zaharova je na svom Telegram kanalu komentarisala izjavu Kalas u prilog suverenitetu Danske u svetlu imenovanja specijalnog američkog izaslanika za Grenland, preneo je TASS.

Kalas je izjavila da svi partneri iz EU moraju da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da se pridržavaju međunarodnih obaveza na osnovu Povelja UN i NATO.

Američki predsednik Donald Tramp imenovao je u nedelju guvernera Luizijane Džefa Lendrija za američkog specijalnog izaslanika za Grenland. Nakon imenovanja, Lendri je najavio da će nastojati da pripoji ostrvo Sjedinjenim Američkim Državama.

To je već izazvalo diplomatski spor u Danskoj koji je kulminirao pozivom američkog ambasadora u Ministarstvo spoljnih poslova na razgovor.

Tramp je 13. marta izrazio uverenje da će njegova zemlja anektirati Grenland, autonomnu teritoriju Danske, a 4. marta je objavio da će odobriti odluku stanovništva ostrva da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama.

Tramp je više puta rekao da Grenland treba da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama. Pretio je da će Danskoj uvesti visoke carine ukoliko se ne odrekne Grenlanda.

Tokom svog prvog mandata, Tramp je predložio kupovinu Grenlanda, a danske i grenlandske vlasti su odbacile tu ideju.