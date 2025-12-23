ZAHAROVA O IZJAVI KAJE KALAS: To shvatamo kao odbijanje EU da prizna Kosovo
PORTPAROLKA ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je, komentarišući podršku visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas suverenitetu Danske, da Rusija njenu izjavu o Grenlandu smatra odbijanjem EU da prizna nezavisnost tzv. Kosova.
Zaharova je na svom Telegram kanalu komentarisala izjavu Kalas u prilog suverenitetu Danske u svetlu imenovanja specijalnog američkog izaslanika za Grenland, preneo je TASS.
Kalas je izjavila da svi partneri iz EU moraju da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da se pridržavaju međunarodnih obaveza na osnovu Povelja UN i NATO.
Američki predsednik Donald Tramp imenovao je u nedelju guvernera Luizijane Džefa Lendrija za američkog specijalnog izaslanika za Grenland. Nakon imenovanja, Lendri je najavio da će nastojati da pripoji ostrvo Sjedinjenim Američkim Državama.
To je već izazvalo diplomatski spor u Danskoj koji je kulminirao pozivom američkog ambasadora u Ministarstvo spoljnih poslova na razgovor.
Tramp je 13. marta izrazio uverenje da će njegova zemlja anektirati Grenland, autonomnu teritoriju Danske, a 4. marta je objavio da će odobriti odluku stanovništva ostrva da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama.
Tramp je više puta rekao da Grenland treba da se pridruži Sjedinjenim Američkim Državama. Pretio je da će Danskoj uvesti visoke carine ukoliko se ne odrekne Grenlanda.
Tokom svog prvog mandata, Tramp je predložio kupovinu Grenlanda, a danske i grenlandske vlasti su odbacile tu ideju.
Preporučujemo
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)