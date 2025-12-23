ŠOK NA MARAKANI! Crvena zvezda iznenada ostaje bez igrača koji je stigao kao veliko pojačanje
STIGAO je u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje, ali...
Rodrigao (30) nije u potpunosti opravdao očekivanja u Crvenoj zvezdi, pa može da dođe do rastanka već tokom zime, odnosno posle samo šest meseci. Kako otkriva Maxbet Sport, štoper je dobio poziv iz Saudijske Arabije, tačnije druge lige od strane Al Raeda.
Vode se pregovori, a sportski sektor bivšeg prvaka Evrope i sveta neće praviti problem Brazilcu da promeni klub. Crveno-beli imaju plan da se pozadi pojačaju u centralnom delu odbrane pored činjenice da su u konkurenciji još Miloš Veljković, Tebo Učeba i Stefan Leković.
U tekućoj sezoni, Rodrigao je odigrao 22 utakmice u svim takmičenjima i upisao je po jedan pogodak i asistenciju.
Brazilac Rodrigao prema proceni "Transfermarkta" vredi 2.500.000 evra, pa bi crveno-beli na njegovom odlasku mogli i da zarade.
Sa druge strane, prioritet će biti pojačavanje ofanzivne linije, a kao jedna od opcija figurira Rodrigaov zemljak, Brazilac Markinjos, koji je pod ugovorom sa moskovskim Spartakom.
