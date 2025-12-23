Fudbal

ŠOK NA MARAKANI! Crvena zvezda iznenada ostaje bez igrača koji je stigao kao veliko pojačanje

Новости онлине

23. 12. 2025. u 08:20

STIGAO je u Crvenu zvezdu kao veliko pojačanje, ali...

ШОК НА МАРАКАНИ! Црвена звезда изненада остаје без играча који је стигао као велико појачање

FOTO: FK Crvena zvezda

Rodrigao (30) nije u potpunosti opravdao očekivanja u Crvenoj zvezdi, pa može da dođe do rastanka već tokom zime, odnosno posle samo šest meseci. Kako otkriva Maxbet Sport, štoper je dobio poziv iz Saudijske Arabije, tačnije druge lige od strane Al Raeda.

Vode se pregovori, a sportski sektor bivšeg prvaka Evrope i sveta neće praviti problem Brazilcu da promeni klub. Crveno-beli imaju plan da se pozadi pojačaju u centralnom delu odbrane pored činjenice da su u konkurenciji još Miloš Veljković, Tebo Učeba i Stefan Leković.

FOTO: FK Crvena zvezda

 

U tekućoj sezoni, Rodrigao je odigrao 22 utakmice u svim takmičenjima i upisao je po jedan pogodak i asistenciju.

Brazilac Rodrigao prema proceni "Transfermarkta" vredi 2.500.000 evra, pa bi crveno-beli na njegovom odlasku mogli i da zarade.

Sa druge strane, prioritet će biti pojačavanje ofanzivne linije, a kao jedna od opcija figurira Rodrigaov zemljak, Brazilac Markinjos, koji je pod ugovorom sa moskovskim Spartakom.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

DR NOVOSTI u klinici gde se neguje stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima