NAJVEĆI VOJVOĐANSKI SEPARATISTA NEDIM SEJDINOVIĆ VODI KAMPANJU ZA IZBORE U VST: Hoćemo one koji nemaju nikakve veze sa državom Srbijom!

В.Н.

23. 12. 2025. u 09:04

NAJVEĆI vojvođanski separatista Nedim Sejdinović vodi kampanju za izbore u VST.

НАЈВЕЋИ ВОЈВОЂАНСКИ СЕПАРАТИСТА НЕДИМ СЕЈДИНОВИЋ ВОДИ КАМПАЊУ ЗА ИЗБОРЕ У ВСТ: Хоћемо оне који немају никакве везе са државом Србијом!

Foto: Printskrin

- Ja sam siguran da tužioci to znaju puno bolje od nas. Intuitivno verujem da će ipak pobediti ta struja koja ima najveći odmmak od izvršne vlasti. Optimizam, da i kaže mi jedan prijatelj, voleo bih da ne pobedi nijedna struja, a treće nema. Vraćamo se na to, imamo Tadić i NIkolić, a mi bismo voleli trećeg nekog princa na konju, prođe nam ceo život čekajući - rekao je on.

