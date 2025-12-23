PAKLENA NOĆ ZA UKRAJINU, EKSPLOZIJE ŠIROM ZEMLJE: Rusi napali nikad žešće, ovo je glavna meta

RUSKE snage su u noći između 22. i 23. decembra izvele masovne raketne i dronske napade na više ukrajinskih gradova, a glavna meta bila je energetska infrastruktura u najzapadnijim delovima zemlje.

Novosti

Napadi na gradove i energetsku infrastrukturu

Eksplozije su prijavljene u zapadnom gradu Rivne, kao i u naseljima Burštin i Rogatin u Ivano-Frankovskoj oblasti, dok su detonacije zabeležene i na obodima grada Čerkasi, javio je javni servis Suspilne, javlja Kijev inedependent.

Vazdušna uzbuna aktivirana je u gotovo svim delovima Ukrajine, nakon što je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo na lansiranje stotina dronova i više desetina ruskih raketa.

Ministarstvo energetike Ukrajine saopštilo je da su u više regiona uvedena vanredna isključenja struje usled napada na energetsku infrastrukturu.

- Čim bezbednosna situacija to dozvoli, spasilačke ekipe i energetski stručnjaci počeće sa sanacijom posledica napada kako bi se snabdevanje električnom energijom što pre obnovilo - navedeno je u saopštenju ministarstva.

Za sada nema zvaničnih podataka o razmerama štete, niti o eventualnim žrtvama.

Rano sinoć, izveštaji o napadima su se pojavili u Harkovu. Eksplozije su tada potresle Rivne, Odesu, Čerkasi i Rohatin u Ivano-Frankivskoj oblasti.

U Nikolajevskoj oblasti, ruske trupe su napale raketno skladište na aerodromu Voznesensk, rekao je za RIA Novosti lokalni koordinator podzemlja Sergej Lebedev.

Prema onlajn mapi Ministarstva digitalne transformacije, širom Ukrajine je izdato upozorenje na vazdušni napad.

Uvedena vanredna isključenja struje

U Kijevu, Kijevskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine uvedena su vanredna isključenja struje, nakon što je Rusija rano jutros pokrenula vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu i druge regione, saopštile su ukrajinske vlasti.

- Ukrenergo je izdao naređenje za uvođenje vanrednih isključenja - navodi se u izveštaju, prenosi Ukrinform.

Rusija je rano jutros pokrenula vazdušni napad na Kijev, saopštila je ukrajinska vojska.

- Snage protivvazdušne odbrane rade na eliminisanju pretnje na nebu iznad prestonice - saopštila je kijevska vojna administracija na Telegramu, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima, prenosi Rojters.

Zelenski upozorava na napade tokom Božića

Napad je usledio nakon upozorenja predsednika Ukrajine Volodimir Zelenski da se građani pripreme za masovne ruske napade tokom božićnih praznika.

- Priroda Rusa je da izvedu neku vrstu masovnog udara tokom našeg Božića. Ponovo pokrećemo pitanje protivvazdušne odbrane i zaštite naših zajednica, posebno 23, 24. i 25. decembra - rekao je Zelenski 22. decembra, u izjavi koju je preneo Suspilne.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je 16. decembra da je Rusija odbila božićno primirje jer bi ono Ukrajini moglo da pruži privremeni predah.

Ta izjava usledila je nakon više privremenih primirja tokom verskih praznika, uključujući i ona koja je inicirala Moskva, a koja su u prošlosti više puta bila prekršena od strane ruskih snaga.

Ruski napadi na ukrajinske gradove učestali su poslednjih meseci, u trenutku dok Sjedinjene Države pokušavaju da posreduju u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini.

I pored više rundi razgovora, ishod mirovnih pregovora ostaje neizvestan, s obzirom na to da Moskva ne odustaje od svojih zahteva prema Ukrajini.