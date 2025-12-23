OSVEDOČENI SRBOMRZAC GLEDA I NE VERUJE! Pa, šta ovo opet uradi Nikola Jokić!? (VIDEO)

GODINA 2017. je bila ključna u istoriji Denveru. Trebalo je tada izabrati između dvojice igrača.

Foto AP

Jusuf Nurkić ili Nikola Jokić, odluka je pala Srbin i nisu pogrešili u Koloradu. Uzeli su NBA prsten, a od momka iz Sombora stvorili najboljeg igrača današnjice. Bosanac im to nikada nije zaboravio, ali kada god bi došao na megdan Jokiću ovaj bi ga vratio na fabrička podešavanja. Tako je bilo i sada.

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Jutu sa 135:112 u NBA ligi u utorak ujutru, a najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl od 14 poena, 13 skokova i 13 asistencija za svega 29 minuta na terenu.

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić odigrao je gotovo perfektnu utakmicu, a da se narodski rečeno nije ni oznojio. Bio je srpski centar na terenu dok je Denver gradio ubedljivu prednost i tada je demonstrirao sve iz svog repertoara.

Kada su Nagetsi već obezbedili pobedu, trener Dejvid Adelman odlučio je da poštedi napora svog najboljeg igrača i da ga ostavi na klupi, a šansu je dao rezervistima, koji su dokusurili rivala.

Imao je Nikola za tri četvrtine koliko je bio na terenu jednu pogođenu trojku iz isto toliko pokušaja, te ukupno šest od osam iz igre. Protivnik za tih 29 minuta na terenu uglavnom mu je bio Jusuf Nurkić, pa možda zbog toga nije bilo popusta kod Jokića.

Foto: Printskrin

Košarkaš rodom iz Tuzle godinama unazad često je raspirivao mržnju prema Srbima i dizao tenzije u regionu. Pisao je o Srebrenici, Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću, nosio majicu sa imenima muslimanskih vojnika koji su vršili zločine nad nedužnim srpskim civilima, slavio pobedu sa zastavom takozvane Armije BIH, veličao džamiju hrvatskog ustaše Ante Pavelića, prozivao Milorada Dodika, vređao Srbe koji žive u BIH... Blatio braću Gorana i Zorana Dragića koji su poreklom iz Srpske, jer su od predsednika te države dobili odlikovanja.

Najefikasniji u trijumfu Nagetsa bio je Džamal Marej sa 27 poena, a pratio ga je Tim Hardavej Džunior sa 21. Sa druge strane, u ekipi Jute najbolji je bio Lauri Markanen sa takođe 27 poena, dok je Kejonte Džordž dodao 20.

Inače, Jokić je na meču protiv Jute upisao svoj 14. tripl-dabl ove sezone, a Denver je drugi na tabeli Zapadne konferencije sa 21 pobedom i sedam poraza.