PLENKOVIĆ JOŠ JEDNOM DOKAZAO DA JE USTAŠA: Za njega je poklič "Za dom spremni" logičan i normalan

23. 12. 2025. u 09:13

PREMIJER Hrvatske Andrej Plenković ne osuđuje navijačku grupu "Bed Blu Bojsi", koja je na stadionu "Maksimir" u Zagrebu na meču protiv gradskog rivala Lokomotive, istakla transparent sa ustaškim pokličom "Za dom spremni".

Plenković je rekao da je, koliko je razumeo, transparent bio poruka gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću i u tome ne vidi nikakav problem?!

- Mislim da je poruka logična - dodao je, s obzirom na Tomaševićevu „potpunu nedoslednost“ u vezi sa dozvoljavanjem ili nedozvoljavanjem koncerta Marka Perkovića Tompsona.

- Dozvolite koncert u julu, nakon što je Hipodrom bio prebukiran u maju kada je Tompson prvobitno tražio koncert... Dakle, bilo je nemoguće proći kroz Hipodrom tih nekoliko meseci dok se ne završe lokalni izbori. Onda dozvolite koncert u subotu, ali ne i koncert u nedelju. Neka ode u Istru i Varaždin i vidi kako će SDP i IDS tretirati istu temu - poručio je Plenković Tomaševiću.

Vučić: Ustaštvo podobna ideologija u Hrvatskoj, ne mogu da odem i dalje u Jasenovac

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je sinoć, komentarišući izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o ustaškom pozdravu "za dom spremni", da je odavno logično da je u Hrvatskoj ustaštvo podobna ideologija i ukazao da on kao predsednik Srbije i dalje ne može da ode u Jasenovac da položi cveće.

- Sve što Plenković kaže i radi za mene je logično odavno. To da je ustaštvo podobna ideaologija u Hrvatskoj odavno je logično. Nemojte da zaboravite da kao predsednik Srbije i dalje ne smem da odem i ne mogu da odem u Jasenovac da položim cvet, pošto je to jedan strašan zločin i užasna provokacija, onda vam je sve jasno - rekao je Vučić, na pitanje da prokomentariše izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da je ustaški protest "za dom spremni" logična poruka.

Navijačka grupa Bed Blu Bojsa na utakmici Dinama i Lokomotive tokom vikenda istakla je transparente na kojima je, između ostalog, stajao ustaški pozdrav "Za dom spremni", a premijer Plenković ocenio je da je poruka upućena gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću "logična", jer nije dozvolio koncert Tomspona u Zagrebu zbog korišćenja tog pozdrava.

- Koliko shvatam, uputili su poruku Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je poruka logična, jer je on potpuno nekonzistentan. Dopusti koncert (Tompsona letos) na Hipodromu, onda i u subotu 27. decembra (u zagrebačkoj Areni), a u nedelju ne može - rekao je Plenković novinarima.

