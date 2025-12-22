VUČIĆ I PELEGRINI U BAČKOM PETROVCU: Srbija će finansirati izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini, zajedno sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem, da su razgovarali o tome na koji način država Srbija može da pomogne svim sredinama gde Slovaci žive i najavio da će Srbija izgraditi Slovačku kuću u Novom Sadu.

Obraćanje predsednika Vučića

- Imali smo danas razgovore sa predstavnicima slovačke zajednice u Srbiji i tu su naravno bili i predstavnici institucija, ljudi koji nekada misle slično kao što mi mislimo, ali koji nekada misle potpuno drugačije. Sa svima smo razgovarali. Žao mi je što nije bilo onih koji su u opoziciji ili iako su bili pozvani, imali su neka pametnija posla od danas, ali smo razgovarali sa ljudima koji drugačije misle. Srećan sam što smo rešili neke probleme. Ponosan sam na Slovake u Srbiji. Razgovrali smo i sa predstavnicima Slovačke evangelističke crkve. Gledali smo kako i na koji način da pomognemo svim sredinama gde Slovaci žive. Dakle, Slovaci žive i u Banatu i u Sremu i u Bačkoj. U Banatu od Janošika koji je ili opština Alibunar ili Plandište, nisam sasvim siguran, ali tu na granici te dve opštine, do Padine, Kovačice, do Bačke Palanke u Bačkoj, Stare Pazove i u drugim mestima. Gledali smo da rešavamo probleme od puteva, kanaliziacione mreže, vodovoda, škola, dom kulture, da pomognemo sve što možemo. Dogovorili smo na predlog Petera Pelegrinija, i rekao bih da je to velika stvar i za Slovačku i za slovačku zajednicu, izgradnju Slovačke kuće u Novom Sadu. To neće koštati manje od šest ili sedam miliona evra, i to će Srbija da preuzme na sebe. Slovaci konačno da dobiju svoj dom na severu Srbije. Neke od pomenutih stvari ćemo tokom nedelje da završavamo, makar što se finansiranja tiče - rekao je predsednik, još jednom zahvalio Pelegriniju i dodao da se nada da će da naprave pomake.

Najavio je da će država finansirati i Maticu slovačku, pored Nacionalnog saveta Slovaka i drugih slovačkih institucija.

Obraćanje Pelegrinija

- Ja smatram ovaj trenutak istorijskim, verovatno se radi o jedinstvenom sastanku. Čuli smo jako puno projekata i investicija i na svemu tome smo zahvalni. Jako mi je drago da Slovaci imaju pristup svim uslugama. Logično je pošto su stanovnci Srbije da imaju pravo na različita mišljenja. Svrha sastanka bila je da rešimo probleme slovačke manjine. predsednik Vučić jako je pomno slušao i sve zahteve zabeležio i pružio konkretnu pomoć. Velika je stvar koju je predsednik Vučić najavio, da Slovaci imaju svoj dom. Iskreno se zahvaljujem. To je ogromna stvar koja će doprineti kvalitetu života Slovaka. Slovaci i Srbi žive ovde 280 godina u miru i slozi - kazao je Pelegrini, zahvalio na dočeku i pozvao predsednika Vučića u posetu Slovačkoj.

Pitanje novinara

O protestu u Bačkom Petrovcu, Vučić kaže:

- Ja sam video to, prosledili su mi tokom pauze. Imate 34 čoveka koji protestuju, slovima i brojem. Sa drige strane je bilo 309 ljudi. Ja ih ne delim. Njihov vođa, inače najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, nije to sirotinja. On je u stranci jednog od najvećih tajkuna, gradi hotel. Mi smo ga pozvali na sastanak, juče je javio da neće da dođe. Reč je o opozicionom odborniku, najbogatijem čoveku, koji zida i gradi šta hoće, a koji nije želeo da razgovara jer argumenata nema. Što se tiče svega drugog, policija radi svoj posao po prvom prioritetu. Policija mora da obezbedi predsednika Slovačke. Ne samo da ih niko nije sprečavao već su dobili zvanični poziv da prisustvuju razgovoru. To pravljenje od komarca magarca i kako se ne znam šta dogodilo, ja to mogu da razumem ali je za mene istina najvažnija. Nemojte ljudima da predstavljate da je to neka sila, dobićete video dokaze. Da stvari budu potpuno jasne.

Pelegrini je zamolio slovačke novinare da se ne zasene ovakvi događaji.

- Nemojte dopustiti da dobri odnosi budu zasenjeni, bez obzira radi li se o Srbima ili Slovacima. To su unutrašnji problemi i ne želim da neko ovako tumači stvari. Ovde je prijateljska atmosfera - rekao je slovački predsednik.

O razgovorima sa predstavnicima slovačke zajednice, Vučić je kazao da se govorilo o najkonkretnijim problemima.

- Reč je o paleti konkretnih pitanja. Mi smo konkretne stvari tamo rešavali - naveo je predsednik Vučić.

Pelegrini je dodao da, osim konkretnih pitanja, predstavnici slovačke zajednice su istakli da su njihova prava garantovana Ustavom Srbije.

- Niko se nije izjasnio da se kao Slovak u Srbiji oseća manje vrednim. Gotovo svi su zahvalili predsedniku Vučiću i predsednici Skupštine Vojvodine. Ja ću otići iz Srbije sa dobrim osećajem. Slovaci se ovde osećaju dobro - rekao je Pelegrini.

Sastanak sa predstavnicima slovačke manjine

Dvojica predsednika sastali su se sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini.

Vučić i Pelegrini dočekani uz pogaču i so

Vučića i Pelegrinija je ispred zgrade dočekala lokalno rukovodstvo, na čelu sa predsednicom opštine Vierom Krstovski, zajedno sa predsednicom Vlade Vojvodine Majom Gojković

Predsednici Vučić i Pelegrini su dočekani uz pogaču i so, koje su nosili momak u srpskoj narodnoj nošnji i devojka u slovačkoj nošnji.

Građani čekaju dvojicu predsednika Veliki broj građana Bačkog Petrovca dočekao je predsednike Slovačke i Srbije. Meštani su nosili barjake sa zastavama Srbije i Slovačke.