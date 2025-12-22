VUČIĆ O PROTESTU U BAČKOM PETROVCU: Bilo ih je 34, njihov vođa je jedan od najbogatijih, gradi hotel - odbio da dođe na sastanak

Predsednik Vučić izjavio je danas, nakon sastanka sa predstavnicima slovačke nacionalne manjine u Vojvodini, na pitanje o protestu grupe ljudi tokom posete Bačkom Petrovcu, da je video kako se to predstavlja kao ratno stanje.

FOTO: Novosti

- Ja sam video to, prosledili su mi tokom pauze. Imate 34 čoveka koji protestuju, slovima i brojem. Sa druge strane je bilo 309 ljudi. Ja ih ne delim. Njihov vođa, inače najbogatiji čovek u Bačkom Petrovcu, nije to sirotinja. On je u stranci jednog od najvećih tajkuna, gradi hotel. Mi smo ga pozvali na sastanak, juče je javio da neće da dođe. Reč je o opozicionom odborniku, najbogatijem čoveku, koji zida i gradi šta hoće, a koji nije želeo da razgovara jer argumenata nema. Što se tiče svega drugog, policija radi svoj posao po prvom prioritetu. Policija mora da obezbedi predsednika Slovačke. Ne samo da ih niko nije sprečavao već su dobili zvanični poziv da prisustvuju razgovoru. To pravljenje od komarca magarca i kako se ne znam šta dogodilo, ja to mogu da razumem ali je za mene istina najvažnija. Nemojte ljudima da predstavljate da je to neka sila, dobićete video dokaze. Da stvari budu potpuno jasne - kaže Vučić.