CRNO NA BELO! Predrag Mijatović: Država nam direktno i indirektno pomogla sa 19.389.000 evra

Potpredsednik Partizana, Predrag Mijatović, bio je gost emisije “Indirektno”.

FOTO: FK Partizan

Dotakao se čelnih kluba iz Humske ulice brojnih aktuelnosti, ali i deo gostovanja izdvojio za iznošenje podataka o tome koliko je država od dolaska novog rukovodstva pomogla crno-belima.

- Meni su mnogo zamerili prethodnih meseci, što se kada god se pojavim u javnosti zahvaljujem državi i predsedniku države što je imao osećaj da nama treba pomoć. To je tako. Bio bih jako loš čovek kada bih morao da se udvaram navijačima da me vole. Ja sam došao ovde da popravim situaciju”.

Mijatović je potom govorio o ciframa.

- Dobili smo tačno 10.685.000 u kešu. Državni sponzori su takođe došli kada smo došli mi, odnosno na moje insistiranje sa predsednikom. Rekao sam da su nam potrebni ozbiljni sponzori, da nam pomognu, jer Partizan ne nudi ništa specijalno u tom trenutku. To su ta idnirektna davanja”, istakao je Mijatović, pa potom dodao:

- Dobili smo 4.320.000 od MTS-a i Ziđin 2.100.000 i tu fali još dva miliona za ovu godinu. Ukupno je sve 19.389.000 evra koliko nam je država direktno i indirektno dala”.

Otvorio je potpredsednik crno-belih dušu i govorio o problemima sa kojima se suočava od dolaska u klub.

- Željko Tanasković i ja smo morali da idemo u vodovod i EPS da reprogramiramo dug, pa u poresku upravu, da molim direktorku da nam neke stvari reši, molim državu i predsednika da reprogramiramo dug od 22 miliona evra, još smo u grejs periodu. To nije moj posao. Što radim to? Lud jesam, ali mislim da imam i tu reputaciju i mogućnost, ali dođe momenat kada se čovek uvredi. A targetiraju me zbog Dušana Jovanovića i smene trenera. Srđan Blagojević je sada najbolji trener u istoriji Partizana, a kada smo ga doveli niko ga nije znao, pa su me i tada targetirali. Zapitam se: “Šta će tebi ovo?”. Ali, kažem, sada nema nazad, ne želim da dozvolim da kada za dve godine ovi igrači za dve godine budu ozbiljni igrači, sa 10+ miliona transfera, neko ponovo dođe i odradi onako kako se radi odavde. To mi je poenta.