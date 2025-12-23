Fudbal

ZBOG NJEGA JE NASTAO HAOS U PARTIZANU! Sada je sve otkriveo o aferi koja je izazvala zemljotres u Humskoj

Новости онлине

23. 12. 2025. u 08:32

ISTINA je izašla na videlo!

ЗБОГ ЊЕГА ЈЕ НАСТАО ХАОС У ПАРТИЗАНУ! Сада је све откривео о афери која је изазвала земљотрес у Хумској

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Naime, bedavno je Dušan Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića izazvao opšti haos u Humskoj, odonso potez Partizana da klinca prekomanduje u prvi tim. A sada je Predrag Mijatović objasnio sve i otkrio kompletnu istinu.

- Lanetov sin? Znao sam da će da bude to pitanje. Cela ta slika i gužva... Znam da su danas mreže uticajne. Sve se da objasniti, ali ja nisam tip koji će svakog dana objašnjavati preko mreža - počeo je on gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" i dodao:

- Taj mali je jedan od najtalentovanijih dečaka u svom uzrastu. Ne sada, već godinama. Došao je letos iz Zvezde, bez ugovora. Imao je mali problem sa leđima, njegov otac je bivši igrač, reprezentativac i napravio je dogovor sa svojim malim i sa klubom, Partizanom. Čak sam i ja pričao sa njim da dođe kod nas. Ne treba ugovor, stipendija, samo da dođe, da radimo, oporavimo ga i da vidimo koliko utakmica će da odigra, da li je to ta dinamika za budućnost".

FOTO: FK Partizan

 
 
 

Naglasio je Mijatović nekoliko puta da Dušan Jovanović nije primio platu ili stipendiju od kluba.

- On nije primio evro, niti imao ugovor. Dešava se da počinje da igra, gledao sam ga i zapazio da se radi o velikom potencijalu. Ako sam neko ko je došao u klub i trebalo bi da donese odluku, onda me pustite, jer sam u ovom periodu valjda pokazao da znam šta radim. Nema tu projekcija, dečko je hiper-talentovan i stvarno mislim da može da bude jednog dana sjajan fudbal, kao i da Partizan može da zaradi novac od tog igrača.

Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja rekao je da zna šta je bilo u korenu problema.

- Sve se to desilo jer smo na Teleoptiku odigrali 1:1, pa je trebalo da se pokrije to što je trebalo da pobedimo. Čuj, 'slušaj Dušan Jovanović', kakav slučaj, nema ga. Dolaze skauti, zovu nas, u modi smo, a odjedanput je jedini i nerešivi problem Partizana da li će jedan dečkić potpisati ugovor ili neće - dodao je Mijatović i stavio tačku na ovu situaciju.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%

SUPER AKCIJA, OPREMITE DOM I UŠTEDITE I PREKO 70%