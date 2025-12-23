ZBOG NJEGA JE NASTAO HAOS U PARTIZANU! Sada je sve otkriveo o aferi koja je izazvala zemljotres u Humskoj

ISTINA je izašla na videlo!

Foto: Tanjug/Jovana Kulašević

Naime, bedavno je Dušan Jovanović, sin Milana Laneta Jovanovića izazvao opšti haos u Humskoj, odonso potez Partizana da klinca prekomanduje u prvi tim. A sada je Predrag Mijatović objasnio sve i otkrio kompletnu istinu.

- Lanetov sin? Znao sam da će da bude to pitanje. Cela ta slika i gužva... Znam da su danas mreže uticajne. Sve se da objasniti, ali ja nisam tip koji će svakog dana objašnjavati preko mreža - počeo je on gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa" i dodao:

- Taj mali je jedan od najtalentovanijih dečaka u svom uzrastu. Ne sada, već godinama. Došao je letos iz Zvezde, bez ugovora. Imao je mali problem sa leđima, njegov otac je bivši igrač, reprezentativac i napravio je dogovor sa svojim malim i sa klubom, Partizanom. Čak sam i ja pričao sa njim da dođe kod nas. Ne treba ugovor, stipendija, samo da dođe, da radimo, oporavimo ga i da vidimo koliko utakmica će da odigra, da li je to ta dinamika za budućnost".

FOTO: FK Partizan

Naglasio je Mijatović nekoliko puta da Dušan Jovanović nije primio platu ili stipendiju od kluba.

- On nije primio evro, niti imao ugovor. Dešava se da počinje da igra, gledao sam ga i zapazio da se radi o velikom potencijalu. Ako sam neko ko je došao u klub i trebalo bi da donese odluku, onda me pustite, jer sam u ovom periodu valjda pokazao da znam šta radim. Nema tu projekcija, dečko je hiper-talentovan i stvarno mislim da može da bude jednog dana sjajan fudbal, kao i da Partizan može da zaradi novac od tog igrača.

Potpredsednik Partizana zadužen za sportska pitanja rekao je da zna šta je bilo u korenu problema.

- Sve se to desilo jer smo na Teleoptiku odigrali 1:1, pa je trebalo da se pokrije to što je trebalo da pobedimo. Čuj, 'slušaj Dušan Jovanović', kakav slučaj, nema ga. Dolaze skauti, zovu nas, u modi smo, a odjedanput je jedini i nerešivi problem Partizana da li će jedan dečkić potpisati ugovor ili neće - dodao je Mijatović i stavio tačku na ovu situaciju.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu