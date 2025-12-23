NATO I POLJSKA HITNO DIGLI AVIONE: Rusija žestoko napala u blizini granice
POLjSKI i NATO avioni podignuti su rano jutros kako bi osigurali bezbednost poljskog vazdušnog prostora nakon što je Rusija pokrenula vazdušne napade usmerene na zapadnu Ukrajinu blizu granice sa Poljskom, saopštile su oružane snage te zemlje.
- Lovci su podignuti u vazduh, a sistemi protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja na zemlji stavljeni su u stanje pojačane pripravnosti - saopštila je operativna komanda oružanih snaga Poljske u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Rojters.
Kako je navedeno ove "mere su preventivne prirode".
Rusija je jutros masovno napala ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a u nizu regiona su uvedena vanredna isključenja struje. Više o tome čitajte klikom OVDE.
