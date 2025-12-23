TRAMP REAGOVAO NA BILA KLINTONA U EPSTAJNOVIM DOSIJEIMA: Poznato šta je američki predsednik rekao nakon što je video fotografije

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu je bilo "mrsko" što je video fotografije bivšeg predsednika SAD Bila Klintona u nedavno objavljenim dosijeima vezanim za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Tramp je to rekao u svom prvom obraćanju medijima nakon što je Ministarstvo pravde SAD 19. decembra objavilo hiljade dokumenata povezanih sa pokojnim finansijerom Epstinom, među kojima se nalaze i fotografije Bila Klintona, piše Skaj njuz.

"Mislim da je to užasno. Sviđa mi se Bil Klinton i mrsko mi je što vidim njegove fotografije", rekao je Tramp, navodeći da je uvek imao korektan odnos sa Klintonom.

On je dodao da su fotografije deo onoga što, prema njegovim rečima, "traže uglavnom demokrate i nekoliko loših republikanaca".

Tramp je rekao da su mnogi ljudi bili u kontaktu sa Epstinom, navodeći da je on bio prisutan u Palm Biču i drugim mestima i da su mnogi sa njim bili u prijateljskim odnosima.

"Bil Klinton mu je bio prijatelj, ali svi su bili", rekao je Tramp i dodao da Klinton "ovo može da podnese".

Američki predsednik je ocenio da je objavljivanje dokumenata pokušaj skretanja pažnje sa, kako je naveo, "ogromnog uspeha Republikanske stranke".

Portparol Bila Klintona, Anhel Urenja, pozvao je Trampa da objavi sve preostale materijale koji se odnose na pominjanje ili fotografije bivšeg predsednika.

On je naveo da do sada objavljeni dokumenti "jasno pokazuju da je neko ili nešto zaštićeno", ali da Klintonu takva zaštita nije potrebna.

Urenja je dodao da bi odbijanje objavljivanja kompletne dokumentacije potvrdilo sumnje da postupci Ministarstva pravde nisu usmereni na transparentnost, već na insinuacije putem selektivnog objavljivanja materijala.

Kontekst fotografija nije poznat, a objavljene su nekoliko sati pre zakonskog roka nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea Epstina.

U istom setu dokumenata nalazi se samo jedna fotografija sa imenom Donalda Trampa.

Bil Klinton je ranije negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstinom i naveo da žali zbog susreta sa njim.

Objavljivanje dosijea izazvalo je nezadovoljstvo među demokratama i republikancima zbog sporog tempa objavljivanja kompletne dokumentacije.

Više Epstinovih žrtava reklo je za Skaj njuz da su "šokirane i razočarane" nepotpunim objavljivanjem dokumenata.

Republikanski kongresmen Tomas Masi i demokratski kongresmen Ro Kana saopštili su da zajednički rade na obezbeđivanju dodatnih dokumenata i da bi, ukoliko bude potrebno, mogli da pokrenu postupak zbog nepoštovanja Kongresa protiv državne tužiteljke Pam Bondi.

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer predložio je zakon kojim bi se naložilo lideru većine u Senatu, republikancu Džonu Tjunu, da preduzme pravne korake kako bi Kongres dobio pristup svim dokumentima obuhvaćenim zakonom koji je Kongres usvojio, a Tramp potpisao.

Senat bi trebalo ponovo da se sastane 5. januara.

