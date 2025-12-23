Fudbal

KAKAV OBRT! Predrag Mijatović otkrio da je legendarni fudbaler trebao da bude šef stručnog štaba Partizana

23. 12. 2025. u 07:00

PROMENA trenera u Humskoj je postala normalna svakodnevnica.

FOTO: FK Partizan

Naime, posle Sava Milošević, prošle sezone šef struke je postao Srđan Blagojević, da bi ga ove zamenio Nenad Stojaković. I baš o tome je gostujući u emisiji "Indirektno kod Popa i Milana", na televiziji "Una", govorio Predrag Mijatović.

On je otkrio i jednu zanimljivost, a to je da je u Humskoj sve bilo dogovoreno sa Klarensom Sedorfom, nekadašnjom zvezdom Milana.

FOTO: M. Vukadinović

Klarens Sedorf i Dejan Milovanović

– Kod trenera uvek postoji skepticizam. Nenad (prim. aut. Stojaković) je čovek koji uživa moje maksimalno poverenje. Došao je u situaciju gde nemamo mnogo opcija. I kad je Savo otišao, ja sam pričao sa trenerima. Ja sam prošle godine završio Klarensa Sedorfa da dođe, pre nego što je došao Srđan. Onda sam razmišljao – nismo mi za stranca. Nismo za takvo neko ime. On će da ode posle mesec dana. Nenad poznaje te klince, ima još mnogo toga da nauči, ali će u ovom periodu to i uraditi. Pričao sam sa njim, ne mogu da vam odajem detalje kako sam skapirao da je najbolja opcija. Ja stojim iza njega. Izgubio je dve utakmice, ja sam optimista i mislim da ćemo biti prvi. Biće utakmica koje ćemo izgubiti – rekao je Predrag Mijatović.

 

