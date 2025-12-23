"JA PRIMAM NULA EVRA, A DANKO..."! Predrag Mijatović o platama u Partizanu

GROBARI su bili na nogama kada je Predrag Mijatović stigao u Humsku.

FOTO: FK Partizan

Nekada legendarni fudbaler je i te kako probudio Partizan. Bilo je trzavica i sa navijačima i sa rezultatima, ali jesenja titula prvaka Srbije obećava bolje dane u Humsmkoj.

O tome kao i mmnogim temama je govorio u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana". A najzanimljivija je bila tema gde je Peđa Mijatović otkrio da radi besplatno u Partizanu, odnosno da ne prima platu.

- Nula evra... Ja radim džabe. Danko (Lazović) ne, on kao generalni direktor mora da ima platu. Ali njegovu platu, ne znam da li je donira ili šta... Ne znam šta ko radi sa platom. Ja sam rekao nekoliko puta, nisam došao da se dokazujem, da zarađujem pare. Došao sam da pomognem - rekao je Mijatović.

Čelnik jesenjeg šampiona govorio je o sudbini Jovana Miloševića kojem poslednjeg dana kalendarske godine ističe pozajmica iz Štutgarta.

- Istina je, 31. decembra ističe pozajmica. U ovom trenutku igrač ima želju da ostane, to je njegov cilj. Želja njegovih agenata takođe. Partizan želi da on ostane. Međutim, imamo neki klub koji se zove Štutgart. Znam da je želja igrača jako bitna, ali on je njihov igrač. Oni jedan deo plate plaćaju. To su neke finese koje ljudi moraju da znaju. Mi smo spremni da bacimo kuću kroz prozor, da uzmemo njegova prava da bude naš, ali Štutgart se pita - zaključio je Mijatović.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu