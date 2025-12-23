"JA PRIMAM NULA EVRA, A DANKO..."! Predrag Mijatović o platama u Partizanu
GROBARI su bili na nogama kada je Predrag Mijatović stigao u Humsku.
Nekada legendarni fudbaler je i te kako probudio Partizan. Bilo je trzavica i sa navijačima i sa rezultatima, ali jesenja titula prvaka Srbije obećava bolje dane u Humsmkoj.
O tome kao i mmnogim temama je govorio u emisiji "Super Indirektno kod Popa i Milana". A najzanimljivija je bila tema gde je Peđa Mijatović otkrio da radi besplatno u Partizanu, odnosno da ne prima platu.
- Nula evra... Ja radim džabe. Danko (Lazović) ne, on kao generalni direktor mora da ima platu. Ali njegovu platu, ne znam da li je donira ili šta... Ne znam šta ko radi sa platom. Ja sam rekao nekoliko puta, nisam došao da se dokazujem, da zarađujem pare. Došao sam da pomognem - rekao je Mijatović.
Čelnik jesenjeg šampiona govorio je o sudbini Jovana Miloševića kojem poslednjeg dana kalendarske godine ističe pozajmica iz Štutgarta.
- Istina je, 31. decembra ističe pozajmica. U ovom trenutku igrač ima želju da ostane, to je njegov cilj. Želja njegovih agenata takođe. Partizan želi da on ostane. Međutim, imamo neki klub koji se zove Štutgart. Znam da je želja igrača jako bitna, ali on je njihov igrač. Oni jedan deo plate plaćaju. To su neke finese koje ljudi moraju da znaju. Mi smo spremni da bacimo kuću kroz prozor, da uzmemo njegova prava da bude naš, ali Štutgart se pita - zaključio je Mijatović.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
Preporučujemo
TRANSFER BOMBA! Svetski gigant hoće fudbalera Partizana
22. 12. 2025. u 18:20
TEŽAK ZADATAK PRED BARSELONOM: "Žuta podmornica" zna kako se pobeđuje lider prvenstva - nečijoj seriji pobeda dolazi kraj
NA stadionu „Seramika“, popularnom Madrigalu, u nedelju popodne biće odigran jedan od najzanimljivijih mečeva kola u La ligi, gde će vodeća Barselona gostovati trećeplasiranom Viljarealu.
21. 12. 2025. u 09:04
DELIJE I GROBARI PLAČU! Zvezdaš doveo dedu od 96 godina prvi put na stadion Partizana - ono što se tamo desilo, svi će pamtiti (VIDEO)
Najnovije vesti iz fudbala - prilično su emotivne.
22. 12. 2025. u 16:43
AMERIKANAC JASAN: "Ukrajinci, privatno, priznaju da će izgubiti Donjeck, ali..."
POTPREDSEDNIH SAD Džej Di Vens izjavio je danas da su teritorijalna pitanja ključna tačka sporenja u pregovorima.
22. 12. 2025. u 19:29
Komentari (0)