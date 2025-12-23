Politika

SKANDALOZNO: Ustaše kliču "zapalit ću Krajinu do Knina", a blokaderski voditelj ih hvali (VIDEO)

В. Н.

23. 12. 2025. u 08:37

BLOKADERSKI voditelj Željko Veljković hvalio je jedan događaj u Hrvatskoj, nazivajući ga "predivnim adventom".

СКАНДАЛОЗНО: Усташе кличу запалит ћу Крајину до Книна, а блокадерски водитељ их хвали (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Naime, reč je o događaju na kome je vladao opšti delirijum i veselje uz pesme Marka Perkovića Tompsona.

- Zbog Anice i bokala vina, zapalit ću Krajinu do Knina. Zapalit ću dva, tri srpska štaba, da ja nisam dolazio džaba - kliču prisutni u glas.

Za pomenuti događaj, Veljković kaže da je predivan.

- Advent u Zagrebu tradicionalno prelep i ove godine - napisao je Veljković na mreži X. 

Postavljaju se ključna pitanja - Veljkoviću, da li su scene sa adventa u Župi Dubrovačkoj zaista radost za srpske uši i srpsku dušu? Da li su poruke koje se tamo plasiraju ono što blokaderi nude Srbiji i našoj deci?

