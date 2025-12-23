"KORISTE MITRALJEZE NA TENKOVIMA" Bukti rat na granici dve države - desetine mrtvih, sukobu se ne nazire kraj
TAJLANDSKE vojne snage nastavile su napade na više ciljeva na teritoriji Kambodže, saopštilo je kambodžansko Ministarstvo odbrane.
Kako je u Pnom Penu rekao portparol ministarstva, tajlandska vojska koristi artiljeriju i mitraljeze postavljene na tenkovima za gađanje ciljeva u Kambodži, prenela je Sinhua.
Državni podsekretar i portparol Ministarstva odbrane, general-potpukovnik Mali Sočeata, rekao je da je broj civilnih žrtava porastao na 21, dok je granični sukob ušao u 17. dan.
Prema njenim rečima, napadi su pogodili oblasti u kojima žive civili, pri čemu je poginula 21 osoba, uključujući jednu bebu, a povređene su 83 osobe do 18 časova 22. decembra.
Sukobi na granici između Kambodže i Tajlanda ponovo su izbili 7. decembra, a obe strane međusobno se optužuju za započinjanje sukoba.
Kambodžansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je zbog sukoba oko 545.000 ljudi bilo primorano da napusti svoje domove i potraži sklonište.
