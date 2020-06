Branko Vlahović | 21. jun 2020. 06:48 | Komentara: 0

OD STALNOG DOPISNIKA - MOSKVA

KRITERIJUM: MLADI, VISOKI I HRABRI Prilikom održavanja prve parade učesnici su bili birani po utvrđenim kriterijumima. Prednost su imali oni koji su pokazali hrabrost na frontu. Zatim je bila važna visina vojnika i oficira. Vojnici nisu smeli da budu niži od 176 centimetara i ne stariji od 30 godina.

U DEFILEU I SRPSKI GARDISTI Zajedno sa ruskim oficirima i vojnicima, na paradi na Crvenom trgu učestvovaće vojnici iz 12 prijateljskih zemalja, a među njima su i srpski gardisti. U Moskvu su doputovali predstavnici armija Azerbejdžana, Jermenije, Belorusije, Kazahstana, Kirgizije, Kine, Moldavije, Mongolije, Srbije, Tadžikistana, Turkmenistana i Uzbekistana. Zamenik komandanta Garde Vojske Srbije i vođa delegacije koja je otputovala u Moskvu pukovnik Željko Gavrilović rekao je da su pripadnici Garde svesni ukazane časti i važnosti zadatka na događaju koji će biti u centru pažnje svetske javnosti.

OVOGODIŠNjA, jubilarna Parada pobede na Crvenom trgu u Moskvi održaće se 24. juna, na dan kada je 1945. godine bila održana legendarna istorijska parada ispred Mauzoleja Lenjina i drevnih zidina Kremlja. Na njoj su učestvovali oni koji su stigli do Berlina i tamo postavili crveni barjak.Nije slučajno to što je Putin morao uoči Parade da na to podseti i saveznike i one koji se prave da ne znaju da je baš SSSR slomio kičmu Hitleru i njegovim saveznicima, pa bi da pišu novu, lažnu istoriju.Zbog epidemije virusa korona, na Dan pobede, 9. maja, održan je samo vazdušni deo parade, a sve ostalo je ostavljeno za bolje dane. Konsultujući se sa epidemiolozima i drugim lekarima, vrhovni komandant ruske armije i predsednik najveće slovenske zemlje Vladimir Putin, zajedno s ministrom odbrane Sergejom Šojguom, odlučio je da Parada bude održana 24. juna, a marš "Besmrtnog puka", kao sećanje na poginule pretke u otadžbinskom ratu protiv okupatora, održaće se 26. jula, na dan Vojno-morske flote.Putin je insistirao na tome da se isključe bilo kakvi rizici zaraze učesnika parade pobede i marša "Besmrtnog puka". Predstojeću Paradu nije bilo teško organizovati, jer su se jedinice ruske armije nedeljama pripremale u Alabinu u Podmoskovlju za nastup 9. maja.Na ovogodišnjoj paradi će učestvovati i deset bataljona u uniformama identičnim onim iz 1943. godine, a biće pokazano i 200 jedinica stare tehnike. Mehanizovanu kolonu će predvoditi legendarni tenkovi T-34, a zatim će krenuti "ubice nemačkih tenkova" - protivtenkovska samohodna artiljerija SU-100.Detalj sa vojne parade povodom Dana pobede 2018.Pored mnogohvaljenih ruskih interkontinentalnih raketa, zatim "iskandera" i drugog, ove godine će se prvi put na Crvenom trgu pojaviti tenkovi T-90M i T-80 BVM, zatim pešadijska bojeva vozila "kurganec 25" i "armata s57" sa bojevim modulima.Publika će videti i pešadijsko bojevo vozilo BMP-2 "berežok", reaktivne sisteme "Tornado-S", teške artiljerijske sisteme TOS-2, PVO sisteme S-300V4, kao i obalni kompleks "Bal".I ovog puta ljubitelji vazdušne tehnike uživaće u virtuoznoj preciznosti ruskih pilota. Nad Crvenim trgom će proleteti višenamenski helikopteri Mi-26, zatim helikopteri Mi-8, kao i transportno-bojevi helikopteri Mi-35M. Osim njih, na nebu će se pojaviti i udarni helikopteri Ka-52 i Mi-28N, a i ruski "avaksi" A-50U.Datum održavanja parade - 24. jun, odabran je zato što je na taj dan 1945. godine održana legendarna parada pobednika. Tada su kaldrmom na Crvenom trgu marširali vojnici i oficiri koji su odbranili Moskvu, kao i oni koji nisu dozvolili Hitlerovoj armiji da probije blokadu Lenjingrada. Sa njima su bili i oni koji su od nacističkih hordi branili Staljingrad, a zatim oslobodili veliki deo Evrope i junački osvojili Berlin.Tenkovi T-34 već su prebačeni na poligon u Alabinu u Podmoskovlju Foto MO RFNa toj paradi je učestvovalo 24 maršala, 249 generala, 2.536 oficira i 31.116 vojnika. Pokazano je 1.850 jedinica vojne tehnike i čak 630 aviona. Paradom je komandovao maršal Rokosovski, a raportirao je maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu.Nedelju dana pre parade, Staljin je pozvao u svoju daču Žukova i pitao ga da li je zaboravio da jaše na konju, jer je sve više u automobilu. Žukov je odgovorio da i dalje rado jaše konje. I tada mu je Staljin rekao da će primiti raport od učesnika parade.- Hvala vam za takvu čast, ali možda je bolje da raport primite vi - uzvratio je Žukov.Na to je Staljin kazao:- Ja sam prestar da primam raporte na paradama, vi ste mlađi, učinite to.Sutradan je Žukov otišao na tadašnji aerodrom na Hodinskom polju, gde su učesnici parade vežbali. Ispričao je Staljinovom sinu Vasiliju da mu je naređeno da primi raport na Crvenom trgu. Tada je Vasilij šokirao Žukova ispričavši mu da je Staljin nameravao da primi raport, ali kad je 16. juna otišao u manjež, gde mu je maršal Buđoni pripremio konja, shvatio je da više to ne može da uradi - nemirni beli vranac zbacio je Staljina sa sedla.Medalje za pobedu nad Nemačkom dobili sovjetski vojnici koji su bili na frontuDirektiva za tu paradu data je mesec dana pre njenog održavanja, da bi vojnici mogli biti odabrani i da bi se uvežbali. Užurbano su se šile i svečane uniforme za generale i maršale.Crvena armija je 1945. godine imala četiri parade. Glavna je bila na Crvenom trgu, ali pre toga je održana 4. maja 1945. kod Brandenburške kapije u Berlinu. Kasnije je održana parada savezničkih vojski u Berlinu 7. septembra 1945, a četvrta je bila u Kini, u Harbinu, 16. septembra 1945.Posle 1945, Parada pobede se nije održavala do 1965, i to je bio običan radni dan. Tek 1965. godine to je postao neradni, praznični dan.Vojni istoričari navode da je odluku da se održi Parada pobede doneo lično Staljin, posle Dana pobede 9. maja 1945. Insistirao je da na njoj učestvuju jedinice koje su ratovale na svim sovjetskim frontovima.Pošto su u poslednje vreme neki na Zapadu pokušali da "otmu" Rusima pobedu, nije slučajno što je Putin u najnovijem tekstu koji je objavio u američkom časopisu "Nacionalni interes" podsetio na to da je upravo SSSR uništio oko 75 odsto ukupnog broja nacističko-fašističkih snaga. Od toga, čak 508 nemačkih divizija i 118 divizija njihovih saveznika.Sovjetski tenkovi i vojnici na paradi u Moskvi 1945.SSSR je u ratu imao velike žrtve, a samo u bitkama oko grada Ržev od oktobra 1941. do marta 1943. Crvena armija je izgubila 1.342.888 ljudi. U tu brojku su uračunati poginuli, nestali i povređeni.Ratni trofeji na paradi 1945. godineRusi nikada nisu svojatali pobedu nad fašizmom. Isticali su, a to je sada učinio i Putin, da pamte pomoć saveznika - od municije do vojne tehnike. Zapadnoj propagandi je to malo, pa pokušava da ubedi mlađe generacije kako su oni pobedili Hitlera i oslobodili celu Evropu. To je razlog što mladi na Zapadu, koji više veruju filmovima nego istorijskim arhivima, zaista misle da su Amerikanci oslobodili Evropu, a ne da su Rusi postavili crveni barjak u Berlinu.Rukovodstvo Rusije pozvalo je mnogobrojne lidere država, kao i veterane, na proslavu Dana pobede. Ali pošto je korona poremetila planove, na svečanoj tribini će biti lideri bivših sovjetskih republika, a sada samostalnih država sa kojima Moskva ima dobre odnose. Na Crvenom trgu će biti i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na paradu nisu pozvani predsednici Ukrajine i Gruzije zbog zahladnelih političkih odnosa. U Zagrebu je juče saopšteno da će u Moskvi 24. juna biti i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.