Novosti onlajn | 21. jun 2020. 15:12 |

SEDNICA Glavnog odbora DS, kojoj su prethodili koškanje i verbalni dueli, počela je u uzavreloj atmosferi u Madlenijanumu sa dva sata zakašnjenja, ali je ubrzo prekinuta, nakon što je zamalo došlo do fizičkog obračuna dve struje i to na samoj bini, gde su sedeli predsedavajući.Kada je,, naime, potpredsednica DS Dragana Rakić, procitala predlog dnevnog reda, te predlog za smenu sekretara DS, deo članova, među kojima Balša Božović i drugi nezadovoljni stanjem u stranci i rukovođenjem predsednika Zorana Lutovca, ustao uz uzvike "ostavka".Dragoslav Šumarac je tražio da se kvorum utvrdi prozivkom, a kako Rakić nije reagovala, već je pročitala dnevni red i pozvala članove da za njega glasaju, nezadovoljni članovi su se pobunili, a zatim se popeli na binu i prekinuli sednicu.U sali je tada umalo došlo i do fizičkog obračuna između zavađenih strana, ali su brzo razdvojene.Od pocetka sednice Rakić su prisustni i zviždali i aplaudirali.Ona je rekla da je verifikaciona komisija utvrdila da je prisutan 191 član, na šta joj je neko iz sale doviknuo pitanje - "čija verifikaciona komisija?".Kada je počela da čita predloženi dnevni red, Rakićevoj je deo prisutnih u sali bastavio da dobacuje.Foto: Nemanja NikolićSekretar DS Goran Janjić zatražio je da se sednica prekine i da se izvrši verifikacija prisutnih članova GO, ali je Rakić ponovila da tu komisiju utvrđuje Predsedništvo DS i da nema povrede poslovnika.Foto: Nemanja NikolićTakođe, predložila je da predsednik DS Zoran Lutovac i IO podnesu izveštaj o radu, kao i smenu sekretara DS, a onda je nastao lom, sukakanje na binu i gotovo fizički sukob.