Beta | 01. mart 2020. 22:55 > 23:44 |

Ponosni smo na istorijsko prijateljstvo sa jevrejskim narodom, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Kongresu AIPAC u Vašingtonu i najavio otvaranje zvaničnog diplatskog predstavništva naše zemlje u Jerusalimu.





Predsednik je to rekao na Konferenciji Američko-izraelskog saveta za javne poslove (AIPAC), na kojoj ga je predsednik te najuticajnije lobističke organizacije, Beci Berns Korn, predstavio kao prvog šefa države sa Balkana koji učestvuju na skupu AIPAC, što su učesnici pozdravili aplauzom stojeći.





Predsednik je pozdravio učesnika na engelskom i hebrejskom.





"Imamo veoma kompleksnu situaciju u regionu. Razumite sve probleme sa kojiam se suočavamo, ali želim da kažem da pokušavamo da nađemo najbolji način da učinimo nešto zvanično u Jerusalimu i otvorićemo veoma brzo ne samo predstavništvo Privredne komore Srbije, već i državnu kancelariju sa zvaničnom srpskom zastavom. To je isto naš način da pokažemo poštovanje prema Jevrejima", podvukao je Vučić na konferenciji AIPAC.





Istakao je da je ponosan da može reći da su Srbi i Srbija oduvek bili u tako dobrim odnosima sa Jevrejima da ne može ništa dodati tome. "Volimo Jevreje iradićemo na daljem unapređenju odnosa", poručio je Vučić.





Predsednik AIPAC Korn je rekao da je Vučić doprineo dramatičnom poboljšanju odnosa sa Izraelom tokom svog mandata, kao ida je Srbija imala veoma specijalnu ulogu u istoriji jevrejskog naroda icionističke istorije.





Podsetio je da su roditelji Teodora Hercela rođeni u Beogradu, a i da je Srbija bila prva vlada koja je podržava Balforovu deklaraciju.





Vučić je podsetio da je decembra 1917.zvanični predstavnik Srbije Milenko Vesnić, ne samo podržao Balforovu deklraciju, već i rekao da Jevreji nemaju samo pravo na formirane države, već i da treba da se zove Izrael.





"On je to učinio u najtežem trenutku po Srbiju", kazao je on.





Takođe je ukazao da je ponosan što je pre dve godine sa predsednikom Izraela Ruvenom Rivlinom, kada je posetio Srbiju, mogao da otvori ulicu u Beogradu po imenu Teodora Hercela.





Podsetio je i da su preci Rabija Alkalaja živeli u Beogradu, kao i da imamo lepe sinagoge i ulice nazvane po Jevrejima.





Vučić je istakao da puno stvari može definisati zajedništvo dva naroda.





"Prošli smo sličnu stravičnu sudbinu u koncentracionom logoru ' Jasenovac' marionetske Nezavisne države Hrvatske. Uvek smo bili zajedno kroz istoriju, a podržavamo se i dan danas", naglasio je on.





Vučić je kazao da je Srbija učinila i nedavno par stvari koje dokazuju naše prijateljstvo.





"Pored svega što nas je stalno povezivalo u prošlosti, postoji i mnogo stvari koje smo učinili nedavno. Tako smo 2016. postali jedina zemlja u celoj Evropi kojaje donela zakon o restituciji imovine žrtava Holokausta, što znači da mi isplaćujemo novac jevrejskim opštinama i do sada smo isplatili više od 30 miliona", kazao je on.





Vučić je istakao da je Srbija nedavno usvojila i novi predlog za Memorijalni centar koji služi sećanju na sve Jevreje koje su nacisti ubili u logoru u Beogradu tokom Drugog svetskog rata.





"Ja sam bio i jedini predsednik koji je obeležio 75-tu godišnjicu oslobađanja Aušvica podizanjem zastave na zgradi Predsedništva. Žutu zastavu sa Davidovom zvezdom i natpisom "Jevrejin". To je bio način kako su Nemci obeležavali tokom Drugog svetskog rata Jevreje da bi ih ponizili, a moj način da kažem da je to znak ponosa i da smo ponosni da imamo tu zastavu na predsedništvu", rekao je Vučićpozdravljen uz stojeći aplauz prisutnih.





Iza AIPAC-a, odnosno Američko-izraelskog komiteta za javne poslove, krije se jedna od najmoćnijih i nauticajnihih organizacija u SAD, sa više od 100.000 članova.