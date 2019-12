V. M. | 25. decembar 2019. 08:02 |

LIDER SNS Aleksandar Vučić namerava da 29. decembra, na sednici Glavnog odbora, započne "čišćenje" stranke, a proces bi trebalo da bude zaokružen posle parlamentarnih izbora, nakon kojih bi, ukoliko naprednjaci ponovo formiraju vlast, vlada trebalo da izgleda znatno drugačije.

Vučić je najavio da će se na GO videti "naznake velikih promena":

- Postoje ljudi koji ne zaslužuju ni moje, ni poverenje građana Srbije. Nisu to oni koje navode naši politički protivnici, jer oni to izmišljaju, ali ima mnogo drugih slučajeva u kojima vidim nerad i bahatost.

On je podsetio da je već mnogo puta govorio o nedozvoljenoj upotrebi rotacionih svetala na službenim automobilima, ali da ima ljudi u SNS kojima je to statusni simbol.

Predsednik je rekao da "sa lokala" dobija dopise o raznim slučajevima zloupotreba:

- Pozivam tužioce da rade svoj posao, gonite sve, i iz partije kojoj ja pripadam, koji su prekršili zakon.

Prema informacijama "Novosti", u novoj vladi, ako SNS opet pobedi na izborima, od aktuelnih naprednjačkih ministara moguće je da ostane samo jedan.

Poslanik SNS Vladimir Đukanović kaže da Vučić brani sve svoje saradnike, pa i one koji to nisu zaslužili:

- Međutim, postavlja se pitanje - a dokle tako. Zašto se sami ne brane. I što ne brane Vučića kada ga non-stop napadaju. Nemam nameru da se borim za pojedince za koje mislim da su bahati. To dugoročno nije dobro ni za državu ni za stranku. Verujem da će oni, po zasluzi, uskoro pronaći svoje mesto na "klupi za rezervne igrače". U SNS moraju da se dogode korenite promene. Kandidujem i sebe da se raspravlja o svemu što sam uradio.

Đukanović kaže da mnogi u SNS ne shvataju da je većina njih na funkcijama zahvaljujući Vučićevoj popularnosti:

- Pitanje je da li bismo sami mogli i do cenzusa da dođemo.

Analitičar Dragomir Anđelković kaže da je Vučić verovatno svestan da je u očima birača on ključna ličnost u SNS:

- Mnogi u stranci se ponašaju kao da je Vučić gromobran iza koga se oni skrivaju i verujem da on to više ne želi da dopušta. Očekujem da će biti promenjen deo funkcionera i to na svim nivoima - od prvih ešelona do lokala.

Predsednik SNS već je najavio podmlađivanje stranke. U partiji pripremaju tim mladih koji će zauzeti oko 20 odsto mesta na izbornoj listi, a neki od njih bi mogli da dobiju i stranačke funkcije, pa čak i ministarske pozicije. Regrutni centar za buduće funkcionere naprednjaka je Akademija budućih lidera, koju je stranka nedavno osnovala i koju trenutno pohađa oko 300 stranačkih omladinaca.

NAJVEĆA PARTIJA U EVROPI

SRPSKA napredna stranka je najveća partija u Evropi po broju članova - zaključak je istraživanja na temu "Uključenosti građana EU i Zapadnog Balkana u političke stranke", koje je sproveo Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada. Portparol Centra Predrag Rajić istakao je da je SNS partija s najviše članova u apsolutnim brojevima, a ne samo proporcionalno u odnosu na broj stanovnika. Naveo je da SNS ima 646.000 članova, što čini 9,13 odsto stanovništva.

- SNS ima više članova nego velike stranke u Nemačkoj, Španiji, Italiji, Francuskoj, koje su znatno starije. Po izbornim rezultatima, sa SNS mogu da se porede laburisti na Malti i FIDES u Mađarskoj, s tim što FIDES ima 13 puta manje članova nego naprednjaci - kaže Rajić.