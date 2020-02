D. Z. | 27. februar 2020. 21:49 |

KOSOVSKA KAMENICA - Četrdesetogodišnji Dejan Đokić iz sela Gizime u okolini Kosovske Kamenice zadobio je telesne povrede kada ga je na ulici nedaleko do kuće napao komšija Albanac. Naime, kako je Dejan ispričao novinarima do spora je došlo zbog bunara u vlasništvu Đokića na koji je sused Albanac pojio svoju stoku a što je Dejan želeo da spreči.- Dejana je Albanac napao jer je želeo da zaštiti svoju imovinu. Napao ga je na ulcii i tukao lopatom sve do kapije gde je i izgubio svest. Napadaču je to bilo malo pa je napao i Dejanovog oca Dobrosava koji je pretrpeo lakše povrede - ispričali su meštani ovog sela sa petnaestak srpskih i nekoliko albanskih porodica. Napad na Đokiće osudila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju u čijem se saopštenju navodi da su ovkvi incidenti činjenica da se privatna imovina Srba u protekle dve decenije sistematski uzurpira ili koristi kao javno dobro, iako je pravo privatne svojine u čitavom civilizovanom svetu neprikosnoveno.- Oni koji bez dozvole i naknade uzurpiraju srpske kuće i imanja i seku šume moraju konačno biti sprečeni u timačini i krađi - navode iz Kancelarije za KiM i dodaju da međunarodna zajednica Srbima mora garantovati nepovredivost svojine kao što se to čini bilo gde u Evropi.