NovostiOnline | 23. jun 2020. 14:24 | Komentara: 0

Posete u staračkim domovima mogu da traju samo 15 minuta, i to pod određenim uslovima

Na današnjem Kriznom štabu koji se bori protiv korona virusa doneta je odluka da ubuduće brze testove na COVID 19 rade i privatne laboratorije.U vezi sa testiranjem doneta je još jedna odluka, a to je da će testiranje na lični zahtev raditi laboratorija u Batajnici, koja će imati rok od 48 sati da izda rezultat.Članovi su na današnjem zasedanju uveli i obavezu nošenja maski u gradskom i međugradskom prevozu. Preporučeno je da se one nose i maltene budu obavezne i prilikom odlaska u banke, poštu, svaku javnu ustanovu...Vlada Srbije je potvrdila ovu odluku Kriznog štaba da je od danas obavezno korišćenje zaštitnih maski u gradskom i međugradskom prevozu, a da je, što se tiče zatvorenih prostora, preporuka svim građanima da u svim zatvorenim prostorima nose maske.Četvrta mera koja je doneta tiče boravka u zatvorenom prostoru. Nije se ograničio broj ljudi u zatvorenom prostoru, nego kvadratura po čoveku, pa je doneta odluka da svaki čovek u zatvorenom prostoru mora da ima 3 kvadratna mera. To znači da ako je prostor od 300 kvadrata, u njemu može biti 100 ljudi.Peta odluka tiče se poseta u bolnicama, koje će, kako navode naši izvori, biti skroz zabranjene, iako realno, te zabrane nisu ni skinute.Šesta odluka definisala je ponašanje poseta u staračkim domovima.- Posete će se obavljati pod određenim uslovima. Trajaće maksimum 15 minuta, moraće da se drži distanca, svako ko dolazi u posetu moraće da ima masku, rukavice i da se dezinfikuje - navodi naš sagovornik.Distanca na otvorenom povećana je sa jednog metra na metar i po. A kako saznajemo, oko ove mere se malo polemisalo, jer je bilo članova koji su smatrali da treba da bude 2 metra.