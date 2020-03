Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras u emisiji "Prva tema" govori o svim važnim i aktuelnim pitanjima kao i daljim koracima u borbi protiv virusa KOVID-19.

Voditeljka emsije je Jovana Joksimović.

- Kad kažete smiren, trudim se da ne paničim i da ne pokazujem strah. Što se tiče nemira, srećan sam što ga nekad unesem. U ovakvoj situaciji to je moj posao. Uvek mi je dopadal uloga lošeg policajaca - rekao je predsednik na pitanje voditeljke "Kako ste'".

- Imate vesti u svim vestima kolona vozila na Gazelu. U toku policijskog časa. Danas su policajci izašli danas jer je juče u pet, pola šest bila puna Gazela. U parkovima mole ljude da idu kući. To svi kažu da je to naš hir.



O ZABRANI DA SE PSI IZVODE NAPOLjE



- Zabranili smo da ljudi izvode pse. Znate zašto? Jer izađe 10 ljudi iz zgrade, pa iz druge još deset i onda stanu da pričaju. Eto zato smo uveli da ne možete da šetate pse - rekao je Vučić. - Sinoć su ljudi izlazili napolje uprkos zabrani. Ljudi se pridržavaju mera, ali ovo uvodimo zbog onih koji ne žele da poštuju zabrane. Ja vas pitam,hoćete li pravdu ili živote.

Vučić je upozirio da su gojazni ljudi ugroženi, ali i objasnio hapšenja na Gazeli.



- Pogledajte paradoks, imate vesti u svim novinama, a onda kolone vozila na Gazeli u jeku političkog časa! Znate li zašto su policajci izašli danas? Jer bi i juče u pet i šest popodne bile gužve. Puštali smo ljude, na milion mesta nisu pisali kazne. I oni koji šetaju pse... Molimo vas! Službe se angažuju i mole građane! Kapljicom i dodirom se prenosi, kako mislite da se ne zarazite ako ste napolju i na primer, igrate košarku? Neko bi rekao da je ovo naš hir, recimo kažu imate odvratnu vlast koja ne želi normalan život. Vanredna je situacija i moramo da se tako ponašamo.



MLADIĆ IZ VALjEVA SMO JEDVA SPASILI, DOŠAO JE PREKASNO



Oni koji imaju čistu klinički sliku, posle dva dana odu na respirator i kraj, tvrdi on.



- Mladić iz Valjeva, uspeli su da ga povrate iako je došao prekasno, skinuli ga sa respiratora i ekstubirali ga, i za neke druge ljude su uspeli to. Sveukupno gledano, situacija je jeziva! Pa i one dve bake što su preminule, nikakve šanse nisu imale. Jako teško to podnosim! Za svakog pitam kako su, za svakog ko je na respiratoru. Oni koji imaju čistu klinički sliku, posle dva dana odu na respirator i kraj!



PRAVIĆEMO BOLNICE U ARENI, PIONIRU



- Nama su po Beogradu skoro sve bolnice pune, pravićemo bolnice i u Areni, i u Pioniru. Kada budemo imali 1.000 zaraženih u danu, gde ćemo da ih smestimo?



PROBLEM RESPIRATORA



- Srbija na sve strane nabavlja respiratore. Dobavljali smo iz Lajpciga. Kaira, Kine. Sa Kinezima smo imali sreću jer smo dogovarali direktono sa proizvođačima. Kupili smo 70, a dobili na poklon 100. Klinike nam izgledaju sjajno, ubacili smo nove respiratore. "Dragiša Mišović" je naše najjače uporište. Od novih 480 već smo ubacili u sistem 400. Mi smo platili još 480 koji bi trebalo da stignu u roku od osam dana. Ono što se dešava na svetskom tržištu je strašno, jer na primer mi platimo, potpišemo ugovor i onda ne stignu jer neko drugi da više za pojedinačnu cenu - rekao je Vučić.



POTREBNO NAM JE 90.000 MASKI NA DNEVNOM NIVOU



- Što se tiče ostalih potrepština, nama treba na dnevnom nivou oko 90.000 maski. Primera radi, Francuska je naručila milijardu! Sada stižu ove N95, još 15 miliona. Sve nekako uspevamo, ali je trka sa vremenom. Pratim koliko koštaju, zato smo ograničili cenu na 120 dinara, većina poštuje. A oni koji ne poštuju biće strogo kažnjeni.

NISU TESTOVI PROBLEM VEĆ LABORATORIJE



- Snalazimo se i trudimo da napravimo što je više stvari moguće sami, bez tuđe pomoći. Laboratorije su problem jer nismo imali kapacitete. One će biti referentne, onu najbolju ćemo završiti do 8. aprila koju će nam Kina donirati, kada bude bio ne baš vrhunac, ali blizu vrhunca. Razumete kad budemo testirali 4.500 ljudi, a 1.000 zaraženo. Mi tih 1.000 moramo da smestimo negde. A kad imate 2.500, pa 3.000, tada će nam odavno biti puni Sajam i Arena. Pogrešno je da razmišljamo da to toga neće doći. Vidim kojim to tempom ide, zato molimo ljude da ostanu kod kuće.



MERE KRETANjA

- Bio sam kriv za sve. Nisam zainteresovan šta kažete vi, ni šta će drugi misliti, već uvažavam mišljenje lekara. Njih slušam. Ako bude bili potreba moraćemo ljudima da uvedemo policijski čas 24 sata. Niko neće moći u prodavnicu.

NISAM RADIO SVE PO ZAKONU



- Mislite da smo poštovali međunarodne zakone kada smo prebacivali šlepere na Kosovo i Metohju? Ili kada budemo slali pomoć u Republiku Srpsku? Za mene je važno da niko dinar od toga ne uzme. Da li je svaka procedura poštovana? Da nismo nalazili ljude na nekim mestima... Nikad ne znate kako, kome i šta da verujete? Sada se traže stotine hiljada respiratora dnevno.







DOKTOR NESTOROVIĆ JE GENIJE: PREDESNIK O KONFERENCIJI 26.FEBRUARA



- Nikakav problem mi ne bi bio da kažem da je neko pogrešio. Razumem političku potrebu pitanja, znam da mnogi hoće da znaju da vide da li je neko kriv. Doktor Nestorović je genije pre svega. Izvanredan je, važno je da se ljudima govori da ćemo se boriti. On nijednog sekunda nije rekao da se nećemo boriti. Tada sam rekao da nas čeka ozbiljna kriza, velika odgovornost. On je hteo da obodri ljude, da im kaže da se ne plaše, niko se sa tim nije sprdao, i da, jeste bio optimističan jer nije bilo mrtvih. Znali smo da će do crnog scenarija doći, i tada smo to rekli. Razumem potrebu ljudi da uvek nađu krivca. Ako je to rešenje, ja sam kriv. Prvi smo uveli vanredno stanje, policijski čas, i ponosan sam na to. Radili smo u skladu sa situacijom, nismo svakako pčekivali da će biti ovako teško, ali smo to razumeli brže nego drugi. Kada govore o doktoru Nestoroviću, neću da dozvolim da napadaju lekare i Kona... Samo zato što smo mi uradili da smo kao država uradili sve što smo mogli do sad.



OTAC MI JE REKAO DA IDE NAPOLjE, A JA NjEMU...



- Specifična je situacija, neodgovorni, nekolicina njih ugrožava sve ostale. I oni najodgovorniji mogu da stradaju zbog ostalih koji "samo jednom izađu napolje". Rekao sam i svom ocu da ne izlazi, jer će da ugrozi još nekoga. Ja sam otac Danilu, Milici i Vukanu, ja njima mogu da određujem. Druge mogu samo da molim i da im ukažem na činjenice. Moje je da se borim za naše ljude i zemlju. Mogu da ne razumem primedbe, pa da vam se izvinim posle zbog toga. Možda jer mi se čini jer hoću da vidim koliko se mučimo i radimo. I onda se neko pojavi i radi kontra stvari u inat. Onda morate da radite sa najtežim merama da biste zaštitili one koji se drže propisanih mera. Ne zanima me šta drugi kažu ljudi, uvešćemo 24-časovnu zabranu kretanja u toku sledeće nedelje, ako se ljudi ne budu pridržavali.

ČEKAMO KINESKE STRUČNjAKE DA PROUČE BROJEVE, MI SE PRIPREMAMO ZA 20.000 PACIJENATA



- Kineske mere su izolacija, potpuna. Svi lekari će vam reći da vam treba to. Čekamo da kineski stručnjaci vide, da prouče brojeve. Kada kažu da je vreme za punu izolaciju, tada ćemo doneti odluku o 24-časovnoj zabrani kretanja. Prema stepenu smrtnosti možete da vidite koliko je prikriveno zaraženih. U skladu sa tim stvarima, ali i kapacitetima ćemo doneti odluku. Mi ćemo da se pripremimo za 20.000 pacijenata. Sve je na nama. Zašto sam rekao opšti policijski čas, na 14 dana? Niko tu od gladi ne može da umre. Ako ne dođe do kontakta na 14 dana, zaraza se drastično smanjuje, da velikih opasnosti nemamo. Samo kontrolišemo kretanje. Ako to uspemo, matematički da napravimo, nema nikakve šanse da taj virus opstane. Brojevi su teški i neću da vam govorim cifre, jer se nadam da će krajnje cifre biti strašne. Očekujem desetine i desetine hiljada mrtvih po Evropi i svetu, nažalost.





GALENIKA BI TREBALO DA PROIZVODI HLORIKIN



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za TV Prva da bi Galenika za 10 dana mogla da počne da proizvodi lek hlorokin.



Hlorokin je, inače, lek za koji se veruje da bi mogao da se koristi za lečenje obolelih od korona virusa.



On je objasnio da je uputio pismo brazilskom predsedniku Žairu Bolsonaru da se u Srbiju pošalje 150 kilograma sirovine neophodne za proizvodnju tog leka.



"Ukoliko uspeno da prebacimo to, Galenika bi mogla da za deset dana počne da ga proizvodi", naveo je on.

KINA NAM VIŠE POMOGLA NEGO EU



- Nalazimo se na evropskom putu, svi su skočili zbog izjave o Kinezima i načinu zbog kog sam ih dočekao. Zato se za Srbiju čulo svuda, jer sam rekao istinu. Pa onda, šta je rekao Kurc, Konti, Španci? Ista stvar. Mi imamo sjajnu saradnju sa svima. Čekamo veliku pomoć od Evrope, a moram da ponovim - Kinezi su do sada pomogli više!



ODLUKA O POLICIJSKOM ČASU OD 24 SATA NAREDNIH DANA





Na pitanje da li će se zatvarati Beograd on navodi da će se uvesti policijski čas od 24 sata ako ne bude bolja situacija i ako se građani ne budu pridržavali mera.



- Očekujte u naredna tri ili četiri dana odluku - dodaje.