Novosti online | 29. mart 2020. 22:34 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se u Srbiju vratilo 400.000 naših građana i da je to dozvolio da bi pomogao našim građanima.On je dodao da su "sva žarišta koronavirusa koja danas imamo tamo gde su se naši ljudi vratili"."Nekad mi dođe da plačem zbog toga što sam to uradio, lomio sam se i želeo sam da pomognem našim građanima koji dolaze iz inostranstva. Pogledajte, nama svako mesto koje je žarište, i to troje ljudi iz Kikinde koje je umrlo stiglo je iz Milana preko Temišvara... Sve na jugu Srbije se otvorilo tek kada su došli ljudi spolja, čitavo Pomoravlje predvođeno Ćuprijom, Svilajncem i Despotovcem...", rekao je Vučić gostujući na Prvoj.Sve nam je stiglo od tog trenutka, dodao je on.Ističe da ne možemo da kažemo našim građanima da ne mogu da uđu u zemlju, kao i da ih i dalje primamo iz svih delova sveta, koje dovozimo."Nismo bili spremni, bilo je nemoguće da primimo 400.000 ljudi bez velike štete, ali toiko smo primili. Srbija danas ima za toliko više stanovika nego pre mesec dana".Vučić kaže da smo primili 400.000 ljudi od trenutka zatvaranja granica, i to samo u jednom danu 320.000, i posle još dva dana ostale.Kako kaže, oni dolaze i dalje, ali to sada mnogo bolje kontrolišemo, pošto idu u karantin i testiraju se.Ističe da nema nijedne grupe ili aviona a da nijedan slučaj nije potvrđen i da onda cela grupa ide u karantin, a zaraženi na lečenje."Nama je 19 vojnika koji su bili na granici sa Hrvatskom, koji su radili sa ljudima koji dolaze iz inostrastva, zaraženo. 642 ljudi u vojsci je pod izolacijom, neka je 100 izmislilo jer se uplašilo, ali ostalih oko 550 rade veoma težak posao".Nama vojska čuva i gerontološke centre i ne daj Bože da nam korona uđe u Gerontološke centre, dodao je Vučić.