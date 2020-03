Novosti Online | 27. mart 2020. 18:41 |

- Pred nama su dve izuzetno teške nedelje. Dve ključne, kritične nedelje. Danas smo gledali malo brojeve i imamo konkretan dokaz da su mere zabrane kretanja sugrađana starijih od 65 godina dale rezultate - rekla je Brnabić.





- Ovo daje rezultate i čini se da smo uradili dobro. Mada oni mogu da budu i bolji ali je za to potrebna gvozdena disciplina. I ostali deo stanovništva kome je dozvoljeno kretanje treba da svede kontakte i kretanje na minimun i to je jedini način da se borimo kao do sada - rekla je Brnabić.



Kako kaže, moramo zdrvastvenim radnicima da damo šansu da se bore za naše živote.



- U ovom trenutku nemamo dodatne mere, ali je pravac ofanziva. Ofanziva protiv kovida 19. Ulazimo u borbu preko mnogo masovnijeg testiranja. Uspeli smo da značajno podignemo kapacitete za testiranju Srbiji - rekla je Brnabić.







- Torlak nije više jedina nacionalna laboratorija. U poslednjih 48 sati pustili smo Institut za javno zdravlje, Klinički centar Srbije i referentnu laboratoriju za mleko Batajnica. Podigli smo naš kapacitet. Pravimo još jednu novu laboratoriju sa partnerima iz Kine. Doneli smo odluku da idemo. Na VMA kreće obuka sa našim epidemiolozima ua medicinske setre, tehničare za uzimanje briseva. Sledeći korak su privremene bolnice. Sutra od 8 sati će početi da prima prve pacijente.



Premijerkla Brnabić je rekla da se danas nalazimo u 22. danu brobe protiv koronavirus, na sredini, a da su pred nama dve ključne, kritične nedelje.