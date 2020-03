Novosti Online | 27. mart 2020. 11:23 | Komentara: 0

Epidemiolog Predrag Kon smatra da u Srbiji ima pet puta više pacijenata zaraženih virusom korona u odnosu na broj potvrđenih slučajeva.Stručnjak je tu procenu izneo odgovarajući je jutros na pitanja u vezi epidemije virusa korona u našoj zemlji na veb konferenciji "Tu smo", koju organizuje Forum pacijenata Srbije.- U našoj zemlji od 6. februara sprovodimo nadzor nad svima koji ulaze. Imali smo sumnjive slučajeve koje smo ispitivali. Ali nismo imali sreću da je kasnije otkriven. Da li je on postojao ranije, verovatno jeste. Koliko je ljudi imalo virus, pričaćemo kasnije kad se uradi analiza. Priča se da ima pet do 10 puta više u odnosu na broj potvrđenih. Ja mislim pet, drugi 10, ali i nisam mišljenja da imamo samo 2.000.Jedno od pitanja odnosilo se i na epidemiološku situaciju iz 2009. i njeno poređenje sa današnjom.- Mi smo taj virus dočekali potpuno spremni. Već smo virus bili upoznali, bila je Univerzijada, bilo ga je tokom leta i znali smo da je blag. Koronavirus nije blag ako 20 odsto daje kliničku sliku koja zahteva bolničko lečenje. 6 odsto je na respiratorima. Kod pandemijskog gripa on je bio blag ali smo prošli školu.