27. mart 2020.

Epidemiolog Predrag Kon na veb konferenciji "Tu smo", koju organizuje Forum pacijenata Srbije odgovara na pitanja o virusu korona u Srbiji.Kon je rekao da je naredna, četvrta nedelja najbitnija i da se očekuje najjače ubrzanje epidemije. Stručnjak očekuje da će u petoj nedelji polako dolaziti do vrha tog ubrzanja i dodao da se kasnije to može produžiti zbog preduzetih mera.- Situacija je očekivana. Nažalost takva kakva jeste, pretnja i dalje postoji. Jako je važno posebno u dve nedelje gvozdena disciplina - kaže Kon.Stručnjak smatra da će svima biti potrebna gvozdena disciplina. Kaže da je počelo masovno testiranje, potrebno je da imamo testove, i da se oni očekuju od SZO.Na pitanje koje se tiče broja karantina u Srbiji Kon naglašava razliku između karantina i izolacije.- Što se tiče termina karantina i izolacije, karantin je namenjen isključivo za zdrave ljude, to su oni koji dolaze iz inostranstva. U njemu su potpuno zdravi ljudi ali postoji mogućnost da će u narednih 14 dana ispoljiti neke simptome. Izolacija je potpuno nešto drugačije. Mi moramo da imamo izolaciju koja je bolnica za najlakše bolesnike. Za one koji evenetulano imaju vrlo lake simptome pa im se pogorša, oni mogu da bude prebačeni u bolnicu.Stručnjak kaže da vremena više nema i da svi moraju da nose zaštitnu opremu.- Ekstremno je važno da hronični bolesnici uzimaju terapiju i da se ne igraju sa tim kako bi imali najbolje stanje sa svojom bolešću. A najvažnije je da se ne inficiraju. Ja govorim, naredne dve nedelje su najžešće. Što se tiče izlazaka, nemamo više vremena za to da se dogovorimo.