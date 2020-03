Novosti Online | 25. mart 2020. 18:29 |

Premijerka Brnabić je u Vladi Srbije gde odgovara na pitanja novinara sa televiziji Prva. Ona je rekla kako se svi u Vladi pridržavaju strogih pravila koja su propisana.- Idemo u nove mere, u zavisnosti od trenutka. Evo ja bih rekla da ove mere na kojim radimo nisu direktno usmerene na građane Srbije. Mi sada radimo na stvaranju efikasnijeg testiranja što većeg broja građana. Oni koji su pozitvni na korona virus, moraće da odu na Sajam, kako bi zaštitili svoju porodicu i okruženje, a time bismo i umanjili broj zaraženih. Testiranje ide sporo. Potreban nam je veliki broj testova.Na pitanje o Sajmu, premijerka Srbije odgovara kako je to idealan prostor za zaražene sa blagim simptomima.- Najefikasniji način je da imamo prostoriju kakav je Sajam, i da zaražene odvojimo od njihovih porodica, kako se zaraza ne bi širilia. Postoje dva bitna razlog zašto zaražene nećemo smestiti u hotele. Prvi je što bismo morali da izdvojimo mnogo policajaca koji bi obezbeđivali sve ljude koji su u karantini. Ne možemo ljudima uzimati kartice od soba, to nije u redu. Drugi je da sve bude efikasnije, da svi budu na jednom mestu kako bi doktori pravovremeno reagovali i da ih upućujemo na klinike koje će pravovremeno reagovati i koje su stručne za korona virsu.Premijerka je naglasila da građani ne treba iz straha da kriju da imaju simptome.- Ako to rade, direktno ugrožavaju svoje porodice. To je period od 14 dana. Mi radimo sve što je u našoj moći da to uredimo. Imaćemo tamo separatore, posebne sobe u kojima će biti smešteno 5-9 ljudi. Prostorije gde će moći da se osame i da rade. Uvešćemo dodatne sadržaje kao što sustolovi za stoni tenis i bilijar. Sve će biti opremljeno na visokom nivou. Uradićemo sve što možemo da učinimo za građane Srbije, istakla je premijerka Ana Brnabić.- Iz svega što slušam od stručnjaka, kada bismo svi ostajali kod kuće i bili izolovani, nakon dve nedelje bismo sprečili širenje korona virusa. Poštujmo mere i distancirajte se od drugih ljudi, istakla je Brnabić.