Niske temperature, koje su danas oko i ispod nule, u Srbiji bi trebalo, prema najavama meteorologa, da se zadrže do četvrtka, a to uopšte nije dobro kada je aktuelan korona virus u pitanju, koji je u našoj zemlji odneo tri života, i koji je potvrđen kod 249 osoba. Jer, hladno vreme pogoduje širenju respiratornih infekcija u zatvorenom, prostoru, a i uobičajene spoljne niske temperaturu ne smanjuju aktivnost virusa kaže za "Telegraf" direktor Instituta za javno zdravlje Vojvodine, epidemiolog Vladimir Petrović.





- Pad temperature i hladno vreme pogoduju širenju svih respiratornih infekcija u uslovima gustog smeštaja ljudi na malom, zatvorenom, neprovetrenom prostoru. Stoga, prostor treba što više provetravati i tako razređivati koncentraciju virusa u prostoru kako bi se smanjila mogućnost obolevanja ljudi. U ovoj situaciji važna je kvadratura prostora, te bi se osobe koje imaju neku respiratornu infekciju, po mogućnosti trebalo odvojiti od ostalih ukućana u posebnu sobu - navodi prof. dr Petrović.Prema njegovim rečima, osobe koje su u kućnoj izolaciji su blago obolele. Međutim, veoma je važno da pored njih ne budu oni koji su u većem riziku - stariji i koji boluju od hroničnih bolesti, koji je moguće da obole sa težom kliničkom slikom.Petrović otkriva i da su registrovali slučajeve kod kojih se bolest nije prenela na kontakte.- Ako je neko blago oboleo, bolest je, prema onome što mi registrujemo, još blaža kod obolelih osoba iz kontakta, ako su to zdravi odrasli, adolescenti ili deca. Isto tako registrujemo slučajeve kod kojih se bolest nije prenela na kontakte. Uvedene mere sprečavaju masovnu pojavu bolesti u populaciji, jer broj rezervoara koje smo registrovali nije veliki. Ako je neki slučaj propušten pre će biti da je toliko blag da nije tražio medicinsku pomoć nego da ju je odbijao iz bilo kog razloga. Važno je da se mere poštuju i da disciplina bude maksimalna. Ne odlučuje virus nego ljudi - podseća prof. dr Petrović.Na pitanje koje niske temperature ne prijaju COVID-u 19, kaže da su potrebne mnogo niske temperature da bi se virus inaktivisao, a to nisu one koje su uobičajene.- Koncentracija virusa se minimalno redukuje na temperaturama ispod -70 ili -80 stepeni Celzijusovih, i to su temperature na kojima se čuvaju uzorci za dalja ili ponovna ispitivanja. Potrebne su i niže temperature da bi se virus inaktivisao. To nisu niske temperature koje mi registrujemo u spoljnoj sredini svakodnevno. Možemo reći da uobičajene niske temperature spoljne sredine ne štite od virusa i ne smanjuju njegovu aktivnost.U Srbiji je virus korona registrovan kod 249 osoba, a on je odneo tri života - dve žene i jednog muškarca. Trenutno se 16 ljudi nalazi na respiratorima.