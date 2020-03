NovostiOnline/ S.BABOVIĆ | 22. mart 2020. 12:08 | Komentara: 0

KRUŠEVAC-JUTROS je u Zavod za javno zdravlje stigla zvanična potvrda da su u Kruševcu registrovani prvi slučajevi zaraze korona-virusom. Kod dva pacijenta starosti 32 i 46 godina potvrđeno je prisustvo KOVID-19,dok se usmeni rezultati za još šest briseva očekuju sa Instituta “Torlak”.





-Verujem da ćemo usmeno u toku dana biti obavešteni za briseve koje smo dodatno poslali-predočava za “Novosti” dr Dragan Vuksanović,direktor Zavoda za javno zdravlje Kruševac.-Trenutno radimo na epidemiološkoj rekonstrukciji kod dva potvrđena slučaja,u skladu sa protokolom. Najvažniji su nam prvi kontakti.





U trenutku uzimanja briseva, oba muškarca su bila hospitalizovana na Infektivnom odeljenju Opšte bolnice Kruševac.Kako saznajemo, mlađi muškarac od 32 godine došao je u Srbiju sa kruzera,a prema nevaničnim saznanjima-17.februara. Imao je više kontakata u Srbiji,između ostalog i sa jednim kineskim državljaninom, boravio je u Nišu.





Štab za vanredne situacije zaseda u danas popodne. U Gradu se već danima radi dezinfekcija javnih površina, ustanova,preduzeća, naloženo je strogo pridržavanje mera sanitarne zaštite (upotreba rukavica, maski, dezinfekcionih sredstava i barijera).





Obezbeđen je i poseban uređaj za proizvodnju natrijum hipohlorita HILOROGEN H1000 koji služi za dezinfekciju podova i čvrstih površina. Predstoji nabavka oko 200 rezervoara koji će biti raspoređeni po ustanovama i preduzećima i dalje korišćeni za pretakanje u manje prskalice od 20 litara sa kojima će se vršiti dezinfekcija svih površina.









KONTAKTI

KOL-centar sa dežurstvom od 24 sata namenjen starijim sugrađanima ima brojeve 037/446-446 i 066/446-446, Zavod za javno zdravlje: 037/438-794, lokali 20 i 16 do 14 sati, ili 064/8942-283 i 064/8942282 od 8 do 22 sata.Kontakti za volontere: protokol@krusevac.rs,, Crveni krst 037/427-507. Kontakti svih drugih službi objavljeni su i na sajtu grada Kruševca www.krusevac.rs. Kontakti posebnog centra u ambulanti Bivolje su 037/403-688,od 07 do 22 časa, kao i 064/8653-574, 064/8653-575 i 064/8653-576.