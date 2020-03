NovostiOnline | 17. mart 2020. 10:56 | Komentara: 0

Pranje ruku i čišćenje i dezinfekcija površina koje se često dodiruju dva su najbolja načina za obranu od širenja virusa korona, navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).





Kako se Covid-19 širi, verovatno ste već naučili pravilnu tehniku pranja ruku i koja sredstva za čišćenje u domaćinstvu mogu uništiti virus korona.





ŠTA JE SA UNUTRAŠNjOŠĆU AUTOMOBILA?





Ako vi ili neko drugi ko je bio u vašem automobilu ima simptome bolesti, trebalo bi da očistite sve dodirne površine, uključujući volan, ručke na vratima, ručicu menjača, svu dugmad i tač-skrin ekrane, ručice za brisače i pokazivače, naslone za ruke putnika i vozača, ručke za hvatanje i podešavanje sedišta, kaže Dženifer Stokburger, direktorka operativnog odeljenja u auto test centru "Consumer Reports".





Ako ste vozač taksija ili prevozite puno putnika, vozite iznajmljeni ili zajednički automobil, ili ako živite negde gde ima mnogo slučajeva virusa korona, redovno čišćenje ovih površina je obavezno.





Unutrašnjost automobila je manje izdržljiva od recimo kuhinjskog pulta ili umivaonika za kupatilo. Kako zaštititi te površine bez oštećenja?





Uz nekoliko izuzetaka, mnoga sredstava koje koristite za čišćenje u domaćinstvu, a koji ubijaju virus koronab na tvrdim površinama, takođe mogu očistiti automobil bez oštećenja njegove unutrašnjosti. Verovatno neke od ovih proizvoda već imate kod kuće, piše Consumer Reports.





Rastvor alkohola koji sadrže najmanje 70 odsto alkohola efikasan je protiv virusa, navodi CDC. U najvećem delu, gotovo svaka unutrašnja površina vozila može se očistiti izopropilnim alkoholom, kaže Džef Stout, izvršni direktor za globalne inovacije kompanije "Yanfeng Automotive Interiors".





"Yanfeng" je najveći svetski dobavljač unutrašnjih delova za automobile i sarađuje sa gotovo svim glavnim proizvođačima automobila. Ako ste ikada bili u automobilu, verovatno ste videli ili dodirnuli nešto što je napravljeno u "Yanfeng"-u. I oni koriste izopropil alkohol za čišćenje delova u sopstvenim fabrikama.





- Upotrebljavamo ga za čišćenje mrlja ili bilo kakvih detalja u poslednjem trenutku pre isporuke proizvoda - kaže Stout. Svi proizvodi kompanije - od plastičnih ukrasa od obojenog hroma do imitacije kože - testirani su kako bi se osiguralo da se ne razgrade kada su izloženi čistom izopropil alkoholu. Stout kaže da je čak moguće očistiti spoljnu površinu presvlaka trljanjem mekom krpom natopljenom alkoholom.





Šta god da radite, nemojte koristiti izbeljivač ili vodonik peroksid u unutrašnjosti automobila. Iako mogu da ubiju virus korona na površinama, verovatno će oštetiti presvlake vašeg automobila. I ne koristite sredstva za čišćenje na bazi amonijaka na automobilskim ekranima osetljivim na dodir, jer mogu oštetiti njihove premaze protiv sjaja i otisaka prstiju.





SAPUN I VODA





Snažno pranje sapunom i vodom takođe može uništiti virus. Korona ima zaštitni omotač koji mu pomaže da zaraziostale ćelije, a uništavanjem tog omotača može se efikasno razoružati.





- Kada čistimo, trenje takođe učestvuje u uništavanju - kaže dr Stiven Tomas, šef odeljenja za zarazne bolesti i direktor za globalno zdravlje na Medicinskom univerzitetu u Sirakuzi. - Želite da uradite najbolje sa onim što imate, pa čak i sapun i voda mogu da uklone rizik.





Sapun i voda su takođe bezbedni za većinu enterijera automobila - posebno za tkanine i stariju kožu koja je možda već počela da puca. Samo budite sigurni da ih ne pritiskate previše, kaže Leri Kosila, predsednik kompanije "AMMO NYC" i domaćin popularnog YouTube kanala o detaljima u automobilima.





Koža i imitacija kože u automobilima uglavnom imaju uretanske prevlake za zaštitu, koje je bezbedno očistiti alkoholom. Međutim, koža je uglavnom obojena, a previše intenzivno čišćenje može ukloniti boju.





Kosila kaže da se čuo od vlasnika automobila da im svetla koža postaje sve prljavija dok je peru, što nije slučaj. - Ne postaje prljavije, nego uklanjate svu boju sa površine - kaže on.





Pobrinite se za svoju kožnu presvlaku nakon što je očistite, kaže Džon Ibotson, glavni direktor automobilskih usluga u CR-u. - Trebalo bi da koristite dobro sredstvo za čišćenje kože, a zatim dobar regenerator kože - kaže on.





Ako vaš automobil ima presvlake od tkanine, Kosila upozorava da ga ne čistite sa previše vode ili previše sapuna. - Nije cilj da napravite što više pene. Ako napravite penu, imaćete je zauvek - kaže on. Pored toga, ako natopite tkaninu do sunđera koji je ispod, to bi moglo da stvoriti neprijatan miris ili da podstakne rast plesni. Umesto toga, Kosila preporučuje lagano čišćenje tkanine malom količinom vode i deterdženta za veš.





KRPE OD MIKROVLAKANA





I Stout i Kosila preporučuju čišćenje svih površina krpom od mikrovlakana, zato što je ona napravljena od tkanine koja se sastoji od sićušnih petlji koje hvataju i brišu čestice prašine i prljavštine pre nego što one ogrebu nežne ili sjajne plastične površine. Za poređenje, prljavština i nečistoće iz vašeg automobila mogu se zalepiti na najčistiji papirne ubruse ili salvete i ogrebati površine u autu poput brusnog papira, kaže Kosila.





Nakon što završite sa čišćenjem, ne zaboravite da operete ruke pre i posle vožnje. Ovu dobru naviku treba da zadržite bez obzira na epidemiju virusa korona, jer će tako zaštititi vaš volan i ostale površine koje često dodirujete u automobilu.





- Broj jedan je da operete ruke! - kaže Kosila. - Možete da očistite volan, ali ako imate prljave ruke, vratićete tu prljavštinu. Pranje ruku je još uvek jedan od najboljih načina da se odbranite od COVID-19, kaže Tomas.





(Telegraf.rs)