Milica Mihailović iz Beograda, majka troje dece, uspela je da za pola godine smrša 55 kilograma. U avgustu prošle godine, Milica je imala 137 kilograma, a sada ima 82. Kako kaže, tu neće stati, već namerava da izgubi još 5-10 kilograma.



Milica je našla način da trajno smrša i sada pomaže drugima koji imaju problem sa viškom kilograma.



- Strast prema hrani me je dovela do 137 kilograma na vagi. Ceo život muku mučim sa kilogramima, gojazna sam od svoje pete godine. Kilogrami su se samo dodavali. Imala sam tri trudnoće i posle njih se ugojila 30 kilograma. Prošle godine imala sam 70 kilograma viška- počinje priču ova Beograđanka.



Prvu dijetu isprobala je u 4. razredu osnovne škole, to je bila poznata “kupus dijeta”. Ceo život je provela na dijetama, ali nijedna nije delovala. Dešavalo se da smrša i 15 kilograma, a onda joj se kilaža vrati.







Kako kaže, sa tolikim viškom kilograma više nije mogla da funkcioniše i obavlja svakodnevne aktivnosti, otežano je hodala, teško silazila niz stepenice, nije mogla da potrči za decom.



- Jednom prilikom pošla sam u šetnju sa decom. Dok sam gurala kolica sa bebom moj najstariji sin je vozio bicikl. Najedanput je krenuo ka ulici. Pokušala sam da potrčim za njim i nisam mogla. Sve što sam mogla je da vičem “stani, stani!”.







Milica je počela da se pribojava da će se razboleti i da neće moći da brine o deci.



Ona se do tada bavila osmišljavanjem recepata za ukusnu, gurmansku hranu. Snimila je više od 1000 recepata proteklih godina i stekla više od 100 000 pratilaca.









- Požalila sam se svojim pratiocima kako želim da smršam, ali više ne znam kako, jer ništa nije dalo rezultat, a zdravstveno stanje mi je bilo sve gore. Jedna gospođa mi je predložila da probam sa programom za mršavljenje jedne američke naučnice. Tada sam shvatila zašto dijete ne pomažu i da moram da promenim način ishrane - kaže Milica.



Najveći problem, kako kaže, stvara zavisnost od hrane i ta zavisnost se može držati pod kontrolom.



Milica kaže da joj ovaj način ishrane ne pada teško.



- Osoba koja se ceo život pati sa viškom kilograma, kada smrša oseti neku vrstu oslobođenja. Zato se nije teško pridržavati ovakvog načina ishrane.





OVAJ NAČIN ISHRANE PODRAZUMEVA:



1. PRAVILO - NEMA ŠEĆERA, NEMA BRAŠNA, izazivaju jaku zavisnost





2. PRAVILO - TRI OBROKA u toku dana, i ništa između (ovako se drži nivo insulina pod kontrolom i sprečavaju se napadi gladi)



3. ODREĐENE KOLIČINE HRANE - pridržavati se propisanih količina hrane u toku dana. Potrebno je meriti hranu i pridržavati se tačno količine hrane po grupama namirnica.