GLUMAC Zoran Rankić preminuo je danas u Beogradu u 84. godini, a uloga po kojoj će ga verovatno najviše pamtiti je kvarni biznismen Popara iz “Srećnih ljudi”, o kome je, naravno, imao jako loše mišljenje.

Rankić pre nekoliko godina opisao taj lik i rekao šta su mu najlošije osobine.

- Popara laže, izmišlja, fantazira, pravi se važan. Ali ne na onaj grub i primitivan način kakvih ima likova u seriji. On ima nešto, po meni, prosto da ti ga bude žao. On je u oblacima, on izvodi predstavu za sebe - rekao je tada Rankić.

Reakcije dece na ovu ulogu posebno su ga začudile.