VUČIĆ O SKANDALU SA EVROPARLAMENTARCIMA U NARODNOJ SKUPŠTINI: "Ako je to stvarno istina, onda je to šokantno i sramotno za sve njih"
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić se obraća iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, i gde se osvrnuo o dolasku evroparlamentaraca u Srbiju.
Na pitanje šta misli o tome što su evroparlamentarci izbegli izložbu o Jasenovcu u Narodnoj skupštini Srbije odgovorio je:
- Nemam tu potvrdu, osim onoga u vestima što sam video. Ako je to stvarno istina, onda je to šokantno i sramotno za sve njih. Nije Jasenovac nešto izmišljeno i nešto oko čega se vode diskusije među istoričarima, da li je postojalo ili nije i kakva je uloga onih koji su u Jasenovcu ubijali pre svega Srbe, zatim Jevreje i Rome. Uopšte ne razumem kako neko misli da vrši reviziju istorije i kako misli da za to zloupotrebljava i institucije EU. Njima na sramotu, ako je to istina. Ograđujem se u tom smislu da nisam sto posto siguran. Ako je tako, velika je sramota, jer oni koji govore istorijski nejasne stvari i misle da su dokazane, ne prihvataju dokazane istine, koje su nanosile mnogostruko veću bol i donele mnogo više žrtava jednom narodu. Onda vam je jasno da imate posla sa ljudim sa kojima je argumentima veoma teško razgovarati. Ali to su oni isti ljudi koji su u svoju rezoluciju stavili da smo koristili zvučni top. Ako su za to u stanju da slažu, a što ne bi bili u stanju da slažu bilo šta. Ja mislim da to govori o njima i da je našim ljudima u Srbiji veoma važno, čini mi se da im mnogo govori ko čini tu delegaciju. Prema svecu i tropar. Takvu smo delegaciju i zaslužili. Hteli su da se tako odnose prema našoj zemlji, da nam pokažu koliko nas ne poštuju, da pokažu koliko mi ne valjamo. Oni su valjda divni i iz raja stigli. Za mene je Srbija raj, oni mi dođu neki tamo zapadno od raja - naveo je.
BONUS VIDEO:
VUČIĆ U PRVOM REDU U DAVOSU: Predsednik sluša Trampov govor
