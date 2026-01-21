OBELEŽAVANJE DVA VEKA OD OSNIVANJA : Počeli Dani Matice srpske u Sremskim Karlovcima

NAUČNOM manifestacijom Dani Matice srpske u Sremskim Karlovcima, juče je u tom centru srpske duhovnosti i kulture, počelo obeležavanje dva veka od osnivanja Matice srpske, najstarije književne, kulturne i naučne ustanove srpskog naroda.

Đorđe Radivojević

Dvodnevna manifestacija svečano je otvorena u Magistratu u centru Sremskih Karlovaca naučnom tribinom Slike iz istorije Matice srpske.

Dražen Đurđić, redsednik Opštine Sremski Karlovci, tom prilkom naglasio je da ne zna šta za srpsku državnost i kulturu ima veći značaj, da li Sremski Karlovci ili Matica srpska, te da je njihova saradnja prirodna.

- Sremski Karlovci svojom bogatom istorijom svedoče o duhovnosti, a Matica srpska to čuva i predstavlja sve ono što srpski narod ima i jeste kroz vekove, čuvajući artefakte naše kulture- rekao je Đurđić.

Njemu je dr Milan Micić, generalni sekretar Matice srpske, uručio

zahvalnicu za saradnju i afirmaciju te institucije.

- Upravo ove godine zajedno obeležavamo 200 godina Matice srpske, veliki jubilej koji je počeo prošle godine sa 200 godina Letopisa Matice srpske, najstarijeg našeg časopisa- rekao je Micić i najavio je da će centralni događaj, svečana akademija povodom 200 godina Matice srpske, biti održa 16. februara, a do tada će biti upriličen čitav niz programa u Novom Sadu.

- Maticu su formirali trgovci, pravnici sa ciljem da se odbrane srpski identitet i vera. Tako i dva veka kasnije Matica srpska održava svoj program i i danas srpski narod živi svuda u različitim granicama, a obaveza Matice je da čuva gde god postoji srpska kultura- dodao je Micić i istakao da da će tokom godine biti izdato više knjiga.