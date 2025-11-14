MEDIJSKI SAFARI NA SRBE: Šta se krije iza najave istrage zločina posle više od 30 godina
TUŽILAC u Milanu pokrenuo je istragu navodnog safarija na žitelje opsednutog Sarajeva devedestih koji su počinili bogati Italijani zahvaljujući Srbima koji su im dozvolili da love ljude snajperskim puškama sa njihovih položaja. Ova vest je prostrujala svim svetskim medijima uz dodatak da su Srbi imali i cenovnik: najskuplje je bilo streljanje dece, sledile su žene, oa muškarci, a starci su bili gratis lovina.
Prvi put je ovu priču 1995, odmah posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma, lansirao italijanski list Korijere dela Sera, ali je ona brzo utihnula jer nije bio nijednog dokaza za takav izopačen zločin. Ona je obnovljena 2022. u filmu Sarajevo Safari slovenačkog reditelja Mirana Zupaniča, gde je glavni "svedok" čovek koji tvrdi da je bio oficir-obaveštajac vojske bosanskih muslimana, a poznato je da ta vrsta ljudi uvek govori samo istinu, bez ikakave zadnje namere. Šta bi se drugo moglo očekivati od ljudi pod komandom istinoljubivog Alije Izetbegovića, koji je tajno naređivao masakre mladih vojnika JNA koji su se pod njegovim javnim garancijama povlačili u Dobrovoljačkoj, Tuzli... Film je reklamiran kao dokumentarac, ali više liči na igrani, sa poznatim scenarijem o srpskoj krivici, samo su glumci bili naturščici. Tako se nastavio medijski safari na Srbe, koji traje od početka devedestih, a vest o istrazi u Italiji, koju je pokrenu izvesni "novinar i pisac knjiga o mafiji" je samo najnovija epizoda. Bilo koji policajac sa krvnih delikata odmahnuo bi rukom i rekao da je istraga posle više od 30 godina glupost, jer je nemoguće naći materijalne dokaze. Međutim, priča bez ijednog dokaza koja najavljuje istragu je pun pogodak u glavu prosečnog konzumenta medija, koji je već naučen da su Srbi rođeni zlikovci.
Istine radi Sara Rejnsford i Gaj Deloni su na kraju izveštaja za "Bi-bi-si" na engleskom naveli izjave britanskih vojnika koji su bili stacionirani i u Sarajevu i kraj položaja srpskih snaga u okolini, koji su rekli da nisu videli ništa što bi ukazivalo na "snajperski turizam" i da je to "urbani mit". Ali, ko čita krajeve izveštaja?
