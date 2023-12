ŠAPIĆ O IZVEŠTAJU CRTE: Tresla se gora rodio se miš

PREDSEDNIK Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić konstatovao je da je sraman izveštaj „Crte“, na osnovu koge se očekuje da neko kaže da je došlo do malverzacije na izborima, i da bi pre na sve samo rekao „Tresla se gora, rodio se miš!“.

- Već tri dana se najavljuju konkretni dokazi o malverzacijama koje „Crta“ treba da objavi, a onda smo videli izveštaj koji nema ništa drugo osim mnoštva opštih mesta, a koja je trebalo da dokažu da je došlo do velike malverzacije. U suštini je dokazano upravo suprotno. Osvanuo je sramni izveštaj koji je podnet, a na osnovu koga se očekuje poništavanje izbora. Sve to je još samo jedan pokazatelj da u ovom slučaju nije reč ni o beogradskim niti o parlamentarnim izborima, već želji da se destabilizuje stanje u zemlji kao i da se ugrozi ustavno- pravni poredak. Čak ni kada namenski najavljuju da će biti izneti dokazi, oni nemaju ništa više od izveštaja prepunog opštih mesta i opštih konstatacija. Kažu: „Uočili smo da je iz gradova u kojima se ne održavaju izbori došao veliki broj ljudi“. Koji ljudi, gde su došli i kako? I sve za šta optužuju, su stvari za koje niko nema dokaz, niti da su se sada desile, niti da se nisu dešavale prethodnih 30 godina. Pošto oni kao dokaz i optužbu, koriste mogućnost koju zakon obezbeđuje. Njihova glavna optužba je činjenica da je to moguće. Pa moguće je već 30 godina. Kao da kažu „To što je bilo moguće i pre 30 godina nema veze, ali sada nama odgovara, pa se zbog toga time bavimo“. Šta iza svega stoji? Neko je pritisnuo dugme i rekao: „Sada krenite da optužujete vlast za sve stvari koje su moguće, bez obzira da li su se i dogodile i da li su suprotne zakonu “. Pa ako su moguće, a nisu dobre, što ih niste promenili pre 11 godina, kad ste bili vlast - pita se Šapić. Dokažite da se to sada desilo. Za 13 000 ljudi je povećan broj birača u Beogradu – to je 0,8 posto od ukupnog broja birača što praktično predstavlja statističku grešku. Ukupno 5000 ljudi iz Republike Srpske ima mogućnost da glasa u Beogradu, pa tačno da su svi došli i svi glasali za našu listu, ništa promenilo ne bi. Ovo su sad egzaktni podaci, a naša lista je uzela preko 40 hiljada glasova više od Đilasove, u koju su svi bili spakovani. Ponoviću za kraj još jednom – Tresla se gora, rodio se miš! Sraman je izveštaj Crte na osnovu koga se očekuje da neko kaže da stvarno je došlo do bilo kakve malverzacije malverzacije – izjavio je Aleksandar Šapić.