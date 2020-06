Novosti online | 22. jun 2020. 18:34 | Komentara: 0

Oko zgrade SO Budva grupišu se jake policijske stanje koje su nedavno stigle iz Podgorice iz Bara. Očevici sa lica mesta javljaju da se radi o policijskim snagama koje su pod punom opremom.Kolone policijskih vozila su stigle u Budvu iz pravca Podgorice i Bara.Trenutno je zgrada Opštine pod policijskom opsadom i očekuje se njihov upad u zgradu.Iz DF-a i Demokrata kažu da ih ne bi iznenadilo da policija izvrši upad u zgradu i da ih pohapsi i tako sprovede diktaturu do kraja.Narod takođe pristiže ispred zgrade SO Budva, a unutra su poslanici i funkcioneri DF-a i Demokrata.Predsednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović kazao je okupljenima ispred zgrade Opštine Budva da će policija po nalogu odbornice DPS-a Snežane Kuč i lidera Crnogorske Vladimira Bulatovića sve da ih uhapsi.“Bilo kome da fali dlaka sa glave direktno su odgovorni Kuč i Bulatović koji su okrvavili ruke”, rekao je Radović.On je pročitao imena svih 17 odbornika DPS-a, Crnogorske, SD-a i nezavisnog odbornika Stevan Džaković koje je optužio “da su kriminalna grupa koja je kršenjem zakona i falsifikovanjem dokumenata otima vlast”.U zgradi Opštine su Marko Carević, Krsto Radović, lider Demorkata Aleksa Bečić sa osam poslanika, kao i četiri poslanika Demokratskog fronta Slaven Radunović, Marina Jočić, Milun Zogović i Jovan Vučurović.U zgradi su i opštinski funcioneri i odbornici, ali i policijski inspektori.(Borba.me)