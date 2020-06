Novosti Online / M. S. | 11. jun 2020. 14:45 | Komentara: 0

Funkcioner bjelopoljskog Demokratskoog fronta Miljan Đukić (48), vlasnik "Srpskog kluba", uhapšen je u četvrtak u svojoj kući u Bijelom Polju, posle čega je DF saopštio da je "policija upala bez ikakvog naloga i odmah mu stavili lisice i poveli ga u Centar bezbednosti Bijelo Polje". Na pitanje zašto je uhapšen službenici su odgovorili da će mu pojasniti u CB, saopšteno je iz Demokratskog fronta.





- Đukić je uhapšen zbog počinjenog prekršaja na štetu komandira Stanice policije Centra bezbednosti Bijelo Polje Danka Gogića. On će biti priveden Sudu za prekršaje u Bijelom Polju uz zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja Zakona o javnom redu i miru. Ovo lice je prekršaj počinilo na način što je 9. juna objavilo na jednoj društvenoj mreži komentar uvredljive sadržine na štetu komandira Gogića, saopštila je Uprava policije, incidenta koji je izazvao reakcije u crnogorskoj javnosti, jer, nije prvi put da bjelopoljska policija privodi aktiviste DF zbog "prekršaja" poput crtanja trobojki, prenošenja na svojim profilima na društvenim mrežama sadržaja objavljenh u medijima...





- Ovo je bruka. Uhasili su me bez obrazloženja. Glavni razlog je taj što sam Srbin i pripadam Novoj srpskoj demokratiji, odnosno DF. Vlasnik sam "Srpskog kluba", svidelo se to nekome ili ne. Ne diram ni u čija verska ili religiozna osećanja, ali ne dozvoljavam nikome da to čini sa mojim osećanjima, kaže Žukić, kome je suđenje u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju zakazano u ponedeljak.





- Ovoga puta su me uhapsili su me jer sam spevao pesmu o komandiru Gogiću koji je oskrnavio srpsku zastavu na Bjelasici sa Emirom Hodžićem. Hapse nas samo zbog toga što smo Srbi i zbog toga što ne damo da nas zlostavljaju. Uzalud im policijska sila koja maltretira i prepada naše porodice, pretresa naše kuće. Mi smo slobodari. Ovo će proći, neka dobro znaju, kazao nam je Đukić, posle izlaska iz SUda za prekršaje u Bijelom Polju.