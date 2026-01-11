Društvo

SNIMLJENI VUKOVI KOD BOJNIKA: Zastrašujući prizor na jugu Srbije (VIDEO)

Ana Đokić

11. 01. 2026. u 07:50

MEŠTANE sela Slavnik u opštini Bojnikuznemirilo je pojavljivanje vukova u blizini naseljenog područja, nakon što je sigurnosna kamera zabeležila njihovo kretanje.

Foto: Printscreen/Instagram/srbiju_upoznaj

Snimak je nastao 4. januara oko 18 časova i na njemu se jasno vide četiri vuka - dva starija primerka i dva u punoj snazi, u najboljim godinama.

Na video-zapisu koji se pojavio na Instagram stranici srbiju_upoznaj vide se predatori koji se okupljaju na jednom mestu, a zatim iznenada i gotovo istovremeno, kao da ih je upozorio neki nevidljivi signal, munjevito beže i nestaju u mraku.

Pojava vukova u naseljenim mestima tokom zimskog perioda nije neuobičajena, naročito u krajevima koji se nalaze u blizini šumskih i planinskih područja. Stručnjaci navode da je jedan od glavnih razloga potraga za hranom, jer se tokom zime smanjuje dostupnost plena u prirodnim staništima. Sneg, niske temperature i iscrpljenost divljači često primoravaju vukove da se spuštaju bliže selima, gde lakše mogu da pronađu hranu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodatni faktor može biti i poremećaj njihovog prirodnog staništa, kao i mirnija sela u večernjim satima, što životinjama daje osećaj manje opasnosti. Iako ovakvi prizori izazivaju strah među građanima, vukovi uglavnom izbegavaju direktan kontakt s ljudima i retko se zadržavaju u naseljenim zonama.

Pored vukova, građani ovog kraja povremeno prijavljuju i prisustvo lisica, koje se takođe tokom zime mogu videti u blizini kuća, pomoćnih objekata i seoskih puteva. Njihovo pojavljivanje najčešće je povezano sa potragom za hranom i toplijim zaklonima.

Beograd i dalje okovan snegom

