KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka

Ivan Dobrilović

14. 11. 2025. u 09:20

PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.

KVAL. ZA EP U21

12:00 JERMENIJA - CRNA GORA 2 (sa 1,90 na 1,70)

18.00 AUSTRIJA - BELGIJA 2 (sa 2,40 na 2,00)

18.45 IZRAEL - NORVEŠKA 2 (sa 1,90 na 1,70)

19.30 ŠVAJCARSKA - FRANCUSKA 2 (sa 1,75 na 1,63)

POLjSKA 2

17.00 S. VOLA - HUTNIK KRAKOV 1 (sa 1,75 na 1,58)

SLOVENIJA 2

18.00 GORICA - KRSKO 1 (sa 1,85 na 1,55)

SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca

Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.

13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40

