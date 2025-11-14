KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog petka
PRED vama je spisak današnjih najzanimljivijih utakmica na kojima bukmejkeri obaraju koeficijente, što nekada može biti dobra, a nekada i loša stvar.
KVAL. ZA EP U21
12:00 JERMENIJA - CRNA GORA 2 (sa 1,90 na 1,70)
18.00 AUSTRIJA - BELGIJA 2 (sa 2,40 na 2,00)
18.45 IZRAEL - NORVEŠKA 2 (sa 1,90 na 1,70)
19.30 ŠVAJCARSKA - FRANCUSKA 2 (sa 1,75 na 1,63)
POLjSKA 2
17.00 S. VOLA - HUTNIK KRAKOV 1 (sa 1,75 na 1,58)
SLOVENIJA 2
18.00 GORICA - KRSKO 1 (sa 1,85 na 1,55)
SRBIJA UZ ČUDO MOŽE NA SVETSKO PRVENSTVO! "Orlovi" izgubili od Engleske, a nisu dobili sjajnu vest od Albanaca
Fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da pobedi Englesku na Vembliju, pa je usled poraza od 2:0 postalo definitivno poznato da iz svoje kvalifikacione grupe neće otići ni direktno na Svetsko prvenstvo, ni u baraž, što je obezbedila Albanija pobedom u Andori (1:0). Ipak, šansa za "orlove" postoji - i to minimalna - da budu među četiri najbolje ekipe u Ligi nacija koje se nisu kvalifikovale kroz kvalifikacione grupe. Trenutno, ta četiri mesta zauzimaju Vels, Rumunija, Švedska i Severna Irska, a samo srećan splet okolnosti može našu selekciju da "ugura" u tu malu grupu koja "bočnim putem" ide u baraž.
13. 11. 2025. u 22:39 >> 22:40
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"
Najnovije vesti iz fudbala - nisu uopšte klasične fudbalske, već više pripadaju "crnoj hronici".
13. 11. 2025. u 17:46
SRBI MORAJU OPET NA VEMBLI? UEFA se hitno oglasila, i to pred sam početak utakmice Engleska - Srbija
Najnovije vesti iz evropskog fudbala su i te kako zanimljive. A stižu neposredno pred meč Engleza i Srba na Vembliju.
13. 11. 2025. u 15:45
