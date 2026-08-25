BEZ IKSA NEMA FIKSA: Predlozi za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
ZA danas smo vam izdvojili zanimljiv "dubl" koji vredi pokušati.
Utorak
18.45 Sabah Baku - Hapoel Ber Ševa X (3.80)
19.30 Marumo Galants - TS Galaksi X (2.75)
Kvota: 10.45
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