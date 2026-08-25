Tip fudbal

TIKET DANA!

Mr Black

25. 08. 2026. u 09:26

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TIKET dana.

ТИКЕТ ДАНА!

Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Za danas je naš najuspešniji tipster Mr Black pripremio nekoliko predloga koje možete pogledati ukoliko ste član naše Premium grupe. 

U pitanju je tiket od dva para koji donosi lepu ukupnu kvotu.

Pretplatom na Premium status dobijaćete svakodnevno tipove vrhunskih poznavalaca i tipstera koji imaju neverovatne procente uspešnosti.

 

Utorak

18.00 Akademiko Vizeu U23 - Vizeu U23 1 (1.57)

20.45 Hamilton - Edinburg Siti 1 (1.63)

Ukupna kvota: 2.56

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