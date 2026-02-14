POTPUNO RASULO! Oni koji su najviše podržavali blokadere sada se izjašanjavaju da je to što oni rade - fašizam! (FOTO)
TOTALNO rasulo među blokaderima i onima koji su ih nekada zdušno podržavali se nastavlja!
Naime, popularna stranica na društvenoj mreži Iks koja je vatreno podržavala blokadere promenila je ploču i sada ih naziva fašistima!
"Šetali su nas mesecima od protesta do protesta, od grada do grada, pitali nisu da li možemo, imamo li uslove, posao, porodicu, novac, podrazumevao se dolazak, ali su komentari bili zabranjeni. Kada smo se suprotstavili, pokazali su pravo lice. Oni danas vode studentske proteste!", navedeno je na ovoj stranici na Iksu.
