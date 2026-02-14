Politika

POTPUNO RASULO! Oni koji su najviše podržavali blokadere sada se izjašanjavaju da je to što oni rade - fašizam! (FOTO)

В.Н.

14. 02. 2026. u 11:29

TOTALNO rasulo među blokaderima i onima koji su ih nekada zdušno podržavali se nastavlja!

Foto: Printskrin

Naime, popularna stranica na društvenoj mreži Iks koja je vatreno podržavala blokadere promenila je ploču i sada ih naziva fašistima!

"Šetali su nas mesecima od protesta do protesta, od grada do grada, pitali nisu da li možemo, imamo li uslove, posao, porodicu, novac, podrazumevao se dolazak, ali su komentari bili zabranjeni. Kada smo se suprotstavili, pokazali su pravo lice. Oni danas vode studentske proteste!", navedeno je na ovoj stranici na Iksu. 

Foto: Printskrin

"Ovi će da budu gori od radikala ako ih ne zaustavimo. Fašisti kakve svet nije video!", dodaje se u jednoj od objava. 

Foto: Printskrin

