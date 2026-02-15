Panorama

IZBEGAVAJTE STRESNE SITUACIJE Astro savet za nedelju, 15. februar: Evo na koje znake najviše utiče konjunkcija Meseca i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 02. 2026. u 07:00

MESEC, rano ujutru napušta staloženog, mrzovoljnog Jarca i ulazi u društvenu, nervoznu Vodoliju praveći konjunkciju s Plutonom, koja nepovoljno utiče na podsvest, naročito kod osoba koje imaju ovaj aspekt u ličnom horoskopu.

ИЗБЕГАВАЈТЕ СТРЕСНЕ СИТУАЦИЈЕ Астро савет за недељу, 15. фебруар: Ево на које знаке највише утиче конјункција Месеца и Плутона

Pošto će biti podložnije negativnim uticajima okoline, trebalo bi da izbegavaju stresne situacije.

Mesec je simbol emocija, žena i privatnog života, a Pluton strasti i sukoba, pa njihov spoj može doneti sukob s članovima porodice, naročito sa ženama. Ovaj aspekt takođe pojačava intuiciju a može da se odrazi i na san, kroz koji dobijamo poruku u vezi s nekim događajem iz prošlosti.

Svetle tačke dana su sekstili s Neptunom i Saturnom u Ovnu i trigon sa Uranom u Biku, koji donose sjajne ideje i podstiču kreativnost.

