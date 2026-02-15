BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
TIP vam je za danas sastavio tiket napravljen isključivo od "ikseva" sa mečeva širom Globusa.
Nedelja
13.00 UTA Arad - Botođani X (3.00)
15.00 Parma - Verona X (2.80)
Ukupna kvota: 24.78
