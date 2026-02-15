ŠTA SU OVO RUSI LANSIRALI U NEBO? Šok odgovor Putina na Maskov neočekivan potez - odmah su reagovali (VIDEO)
U RUSIJI je pokrenuta prva bespilotna stratosferska 5G platforma pod nazivom „Baraž-1“, koja bi u budućnosti mogla da delimično ili u potpunosti nadomesti blokadu satelitske komunikacije poput sistema Starlink, navode izvori upoznati sa projektom.
Prema tvrdnjama savetnika ministra odbrane Ukrajine Sergeja Beskrestnova, osnovna namena platforme „Baraž-1“ jeste retransmisija 5G signala kao alternativa klasičnoj satelitskoj vezi. Na taj način omogućava se stabilna komunikacija i pristup internetu bez oslanjanja na orbitalne sisteme.
Podsetimo, satelitski internet Starlink američkog milijardera Ilona Maska, uveo je tehnička ograničenja koja direktno pogađaju upotrebu bespilotnih letelica iznad teritorije Ukrajine, čime je dodatno sužen prostor za korišćenje ove tehnologije u borbenim dejstvima, objavili su vojni izvori.
Tehničke karakteristike platforme "Baraž 1" ukazuju na značajan potencijal: letelica može da ponese teret do 100 kilograma, da se podigne na visinu do 20 kilometara i da u stratosferi ostane neprekidno nekoliko dana.
Pokrivanje teško dostupnih oblasti
Kako se navodi, raspoređivanje ovakvih stratosferskih platformi moglo bi da obezbedi visokobrzinski internet i komunikacije na velikim teritorijama gde je izgradnja klasične zemaljske infrastrukture, poput baznih stanica i repetitora, tehnički složena ili ekonomski neisplativa.
Ukoliko se projekat pokaže uspešnim u praksi, „Baraž-1“ bi mogao da postane važan element nove generacije komunikacionih sistema, sa potencijalnom primenom kako u civilnom, tako i u vojno-tehničkom sektoru.
