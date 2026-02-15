JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:
Nedelja
13.00 Mančester junajted |2+ (z) - London Siti lioneses (z) |2+ (2.30)
16.45 NAK Breda (z) - Ajaks (z) |2+ (1.70)
Ukupna kvota: 3.91
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
15. 02. 2026. u 08:00
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
15. 02. 2026. u 07:45
"DERBI SUNCA": Napoli i Roma u direktnoj borbi za Ligu šampiona
15. 02. 2026. u 07:20
KAKVI PREVARANTI! Bruka i sramota, neverovatan SKANDAL na Olimpijskim igrama, ovakvo varanje se ne pamti! (VIDEO)
Najnovije vesti sa Zimskih olimpijskih igara "Milano - Kortina 2026" zaprepastile su svet.
14. 02. 2026. u 19:52
PLANETA U ŠOKU: Oduševio Novaka Đokovića, pa u finalu doživeo što niko živ nije očekivao, pobedio ga dečko koji je vežbao u TRŽNOM CENTRU!
"Najveći slom u istoriji". Tim rečima pojedini mediji opisuju ono što je glavni favorit za zlato u umetničkom klizanju, Amerikanac ruskog porekla Ilja Maljinin, doživeo u finalu Olimpijskih igara "Milano / Kortina 2026".
14. 02. 2026. u 18:43
RODIO SE NOVI "DELIJA", ZVAĆE SE - KILIJAN! Crvena zvezda objavila radosnu vest
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda su - radosne prirode.
14. 02. 2026. u 12:11
Komentari (0)