JURIMO TREĆI U NIZU! Evo novih predloga za goleade u prvom poluvremenu

Mister Tipster

15. 02. 2026. u 07:33

REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.

Profimedia

Taj tiket možete da proverite na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

13.00 Mančester junajted |2+ (z) - London Siti lioneses (z) |2+ (2.30)

16.45 NAK Breda (z) - Ajaks (z) |2+ (1.70)

Ukupna kvota: 3.91

